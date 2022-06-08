Лавро заявив, що Росія готова до зустрічі з ООН, Туреччиною та Україною щодо зерна

Росія готова провести у Стамбулі чотиристоронню зустріч щодо вивезення українського зерна. Водночас країна-агресорка цинічно відхрестилася від того, що саме її дії мають призвести до продовольчої кризи.

Таку позицію озвучив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляють росЗМІ.

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Лавров заявив, що Росія готова до додаткових зустрічей у Стамбулі, але це, мовляв, нічого не дасть.

Про додаткові зустрічі у Стамбулі – ми до таких зустрічей готові. Ми цінуємо зацікавленість ООН у тому, щоб якимось чином підключатися, позначити свою присутність. Але, відверто кажучи, окрім якогось символізму це нічого не додасть,

– сказав Лавров.

Водночас він цинічно додав, що ситуація з українським зерном не має жодного відношення до продовольчої кризи, а ЄС малює з неї "катастрофу світового масштабу". У цьому контексті Лавров "забув" згадати, що саме російські військові тимчасово окупували частину території України, замінували Чорне море, поставивши під загрозу голову мільйони людей по всьому світу.

Світу загрожує голод, якщо Росія не зніме блокаду портів

З кінця лютого Росія захопила території, де розташовані від 400 до 500 тисяч тонн зерна. Деякі українські господарства постраждали від авіаударів та артилерійського вогню. Через замінування Чорного моря та блокування портів наша країна не може експортувати зерно закордон.

Наразі Україна разом із західними союзниками шукає способи експортувати приблизно 20 мільйонів тонн зерна та звільнити місце для цьогорічного врожаю. Криза загрожує десяткам мільйонів людей у ​​країнах Близького Сходу та Африки, які залежать від зернових з України.

Вантажівки стикаються з тривалими затримками на кордоні з Польщею та Румунією, а перевезення зерна залізницею є складним, оскільки потяги в ЄС та Україні курсують по різних коліях. Тим часом ЄС спростив свої процедури, і Україна пропонує додаткові гарантії європейським баржам і вантажівкам після того, як більшість західних страховиків відмовилися через ризик.

Позиція Росія незмінна

Президент Росії вже у звичній манері звинуватив у продовольчій кризі санкції проти російського експорту і заявив, що Москва зніме блокаду лише в разі скасування обмежень.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков попередив, що дії Росії ризикують створити голод "в глобальному масштабі", а росіяни поводяться як "пірати", яким байдуже на долю людей.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна веде активні перемовини щодо експорту зерна, проте на перемовини в Туреччині представників Києва не запрошували.

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