Лавров замість Путіна відвідав G20: Яковина назвав, які негативні наслідки отримала Росія

Чому Путін не поїхав на саміт G20, а підіслав туди Лаврова – там йому мали дати на горіхи. Все через те, що він не припинив війну, як у нього вимагали – за два місяці.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст та міжнародний оглядач Іван Яковина. Він також зазначив, що Путіну на саміті у Самарканді Туреччина, Китай та Індія висунули ультиматум – або ти закінчуєш війну до середини листопада, або наслідки будуть плачевні.

Читайте також G20 мінус 1: чому запрошення терориста на спільну вечерю дорого коштуватиме всьому світові

Як ми бачимо – Путін війну не завершив. Він всіляко намагався посадити Україну за стіл переговорів, не вийшло.

Чому Лавров не затримався на G20

З огляду на те, що війна Росії проти України триває – Путіна на зустрічі G20 його ніхто не чекав. "Це поведінка школяра, який не підготувався до уроку – пішов "молодший брат" Лавров", – каже Яковина.

Журналісти ідентифікували те місце, де сидів Лавром – це лікарня. От і приїхав Лавров, але з ним теж ніхто не хотів спілкуватись. З ним ніхто не хотів спілкуватись, окрім міністра закордонних справ Китаю, який, на думку Яковини дав Лаврову зрозуміти, що його попереджали про наслідки,

– додає журналіст.

Іван Яковина каже, що ці наслідки вже прийшли – днями з'явилась новина, що російську нафту Китай почав купувати у меншій кількості, а якщо конкретніше – у 7 разів.

Повний стрім із Іваном Яковиною: дивіться відео

Індія планує зробити те саме, плюс – з грудня російська нафта не надходитиме у Європу. Тож можемо констатувати, що російський експорт припиняється.

Ракетна атака Росії під час саміту G20

15 листопада Росія завдала масованої ракетної атаки по Україні. В цей час на Балі проходив саміт G20, однією з ключових тем якого була російська збройна агресія проти нашої держави. Очевидно, що Москві байдуже на реакцію міжнародної спільноти – їй важливо було попрацювати на "патріотів" у самій Росії.

На думку російського політолога Аббаса Галлямова, Кремлю важливо було послати сигнал: "ми не здаємося, ми сильні, плювати, що вони там нам говорять, ми робимо свою справу". Він підкреслив, що масований обстріл був організований саме для цього. Тобто атака стала своєрідною димовою завісою, покликаною прикрити дипломатичну поразку.