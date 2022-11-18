Лавров замість Путіна відвідав G20: Яковина назвав, які негативні наслідки отримала Росія
Чому Путін не поїхав на саміт G20, а підіслав туди Лаврова – там йому мали дати на горіхи. Все через те, що він не припинив війну, як у нього вимагали – за два місяці.
Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст та міжнародний оглядач Іван Яковина. Він також зазначив, що Путіну на саміті у Самарканді Туреччина, Китай та Індія висунули ультиматум – або ти закінчуєш війну до середини листопада, або наслідки будуть плачевні.
Читайте також G20 мінус 1: чому запрошення терориста на спільну вечерю дорого коштуватиме всьому світові
Як ми бачимо – Путін війну не завершив. Він всіляко намагався посадити Україну за стіл переговорів, не вийшло.
Чому Лавров не затримався на G20
З огляду на те, що війна Росії проти України триває – Путіна на зустрічі G20 його ніхто не чекав. "Це поведінка школяра, який не підготувався до уроку – пішов "молодший брат" Лавров", – каже Яковина.
Журналісти ідентифікували те місце, де сидів Лавром – це лікарня. От і приїхав Лавров, але з ним теж ніхто не хотів спілкуватись. З ним ніхто не хотів спілкуватись, окрім міністра закордонних справ Китаю, який, на думку Яковини дав Лаврову зрозуміти, що його попереджали про наслідки,
– додає журналіст.
Іван Яковина каже, що ці наслідки вже прийшли – днями з'явилась новина, що російську нафту Китай почав купувати у меншій кількості, а якщо конкретніше – у 7 разів.
Повний стрім із Іваном Яковиною: дивіться відео
Індія планує зробити те саме, плюс – з грудня російська нафта не надходитиме у Європу. Тож можемо констатувати, що російський експорт припиняється.
Ракетна атака Росії під час саміту G20
15 листопада Росія завдала масованої ракетної атаки по Україні. В цей час на Балі проходив саміт G20, однією з ключових тем якого була російська збройна агресія проти нашої держави. Очевидно, що Москві байдуже на реакцію міжнародної спільноти – їй важливо було попрацювати на "патріотів" у самій Росії.
На думку російського політолога Аббаса Галлямова, Кремлю важливо було послати сигнал: "ми не здаємося, ми сильні, плювати, що вони там нам говорять, ми робимо свою справу". Він підкреслив, що масований обстріл був організований саме для цього. Тобто атака стала своєрідною димовою завісою, покликаною прикрити дипломатичну поразку.