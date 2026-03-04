Шоковані навіть американці: скільки людей у США засуджують дії агентства ICE

У США чимало громадян підтримують скасування діяльності Агентства з питань імміграції та митного контролю (так званого ICE). 50% американців вважають, що політика примусової та насильницької боротьби з іммігрантами є недопустимою.

Скільки американців не підтримує діяльність ICE?

Громадяни США помічають, що ICE продовжує проводити федеральні імміграційні заходи президента Дональда Трампа, які стають дедалі агресивнішими. Про це пише The Guardian.

За ліквідацію Агентства виступають рівно 50% респондентів. Опитування публікує YouGov.

"Рішуче або частково" засуджують дії агентства ICE на 5% більше людей, ніж у січневому опитуванні. Водночас проти припинення його роботи голосували 39% опитаних.

Останнє опитування – це перший випадок, коли кількість американців, які закликають до скасування агентства, що є частою вимогою лівих демократів, досягла 50%. Це відображає опитування NBC минулого місяця, яке показало несхвалення дій Трампа щодо безпеки кордонів та імміграції,

– підсумували фахівці.

Опитування провели на тлі часткового припинення роботи уряду через фінансування департаменту внутрішньої безпеки, яке виконує накази Трампа щодо насильницьких затримань та депортацій.

Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем вислухала критику у свій бік від представників обох сторін Палати представників. у людей здебільшого поставало питання щодо смертельних випадків через застосування вогню агентом ICE під час антиімміграційних протестів у Міннеаполісі. Ноем лише назвала двох неозброєних мітингувальників "внутрішніми терористами".

Водночас Дональд Трамп раніше намагався пом'якшити жорстку позицію своєї адміністрації щодо імміграції. Представники президента теж говорили, що заходи проти іммігрантів "скоро завершаться". Однак реальність така, що ICE досі виконує свою інколи жорстоку роботу, намагаючись вигнати начебто нелегальних іммігрантів зі США.

