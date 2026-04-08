Є три умови: коли діти повинні платити аліменти батькам-пенсіонерам

У деяких випадках діти теж зобов'язані платити аліменти на утримання своїх батьків. Якщо виконані кілька основних умов, то в дитини виникає обов'язок давати батькам виплати.

За яких умов дитина зобов'язана платити аліменти батькам?

Люди часто неправильно трактують законодавчу норму й думають, що обов'язок платити аліменти батькам настає, як тільки вони вийшли на пенсію. Однак для цього визначені інші умови. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла адвокатка Оксана Кузьмич.

Експертка пояснила, що перша умова для того, щоб дитина платила аліменти батькам – це їхній юридичний зв'язок. Тобто мова йде або про кровне споріднення, або про усиновлення.

При цьому батьки повинні бути непрацездатними пенсіонерами або людьми з інвалідністю першої, другої чи третьої групи.

І третьою умовою є реальна потреба батьків у матеріальній допомозі.

Оксана Кузьмич Адвокатка Сам факт того, що людина пенсіонер – це ще не підстава для стягнення аліментів. Судова практика у таких спорах дуже чітко говорить, що право на аліменти має непрацездатна особа, яка не забезпечена прожитковим мінімумом. Тобто суд дивиться на розмір пенсії, пільги, субсидії, наявність майна, що може приносити дохід. Наприклад, якщо батьки здають квартиру в оренду чи мають інший дохід, це все враховується при розгляді справи.

Такі правила передбачені статтею 202 Сімейного кодексу України. Повнолітні діти зобов'язані утримувати батьків лише у встановлених законодавчо випадках.

Оксана Кузьмич зауважила, що часто стається проблема, яку люди не знають, як вирішити – коли батьки потребують матеріальної допомоги, але свого часу самі ухилялися від сплати аліментів для дитини. Якщо це доведено, то повнолітня дитина звільняється від обов'язку їх утримувати.

Тобто, якщо батьки накопичили борг по аліментах на дитину і цей борг перевищує суму платежів за три роки, й на момент судового розгляду він не погашений, то дитина автоматично звільняється від сплати аліментів. Несплату таких аліментів батьками можна підтвердити довідкою, яку видає виконавча служба,

– розповіла адвокатка, говорячи, що ця норма досить робоча в судовій практиці.

Експертка виділила ще один момент: крім щомісячних виплат діти також зобов'язані допомагати батькам з додатковими витратами. Це ті випадки, коли батьки тяжкохворі, мають інвалідність чи немічні, або ж поєднуються кілька цих умов. Тоді суд може одноразово протягом певного строку стягувати гроші на їхнє лікування та догляд. Звичайно, за умови, що дитина сама має достатній дохід.

Чи бере суд до уваги матеріальний стан дітей?

Суд звертає увагу на всі умови перед рішенням про стягнення аліментів. Так якщо позов щодо аліментів подали лише до одного із дітей, то розглядається й можливість допомоги з боку з боку різних осіб. Суддя уточнює під час розгляду, чи є в людини брати, сестри чи інші родичі, які могли б допомагати.

Мій практичний висновок такий: якщо ви отримали позов, не ігноруйте його і не панікуйте. Зверніться до адвоката, оскільки в кожній ситуації – свої аргументи. І часто ті, хто вважає себе беззахисним у такій ситуації, мають набагато більше можливостей, ніж думають,

– сказала Оксана Кузьмич.

Останній випадок судової практики щодо стягнення аліментів з дитини