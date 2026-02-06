Батьки можуть вимагати аліменти від дітей: коли це законно

Українське законодавство визначає ситуації, коли фінансова підтримка батьків може стати обов’язком їхніх дітей. Для цього існують конкретні підстави та умови, встановлені законом.

Коли діти мають платити аліменти батькам?

Діти зобов’язані сплачувати аліменти батькам лише за наявності чітко визначених законом умов. Такий обов’язок прямо передбачений статтею 202 Сімейного кодексу України та покладається саме на повнолітніх дітей.

Насамперед йдеться про ситуації, коли батьки є непрацездатними та водночас потребують матеріальної допомоги. Під непрацездатністю закон розуміє досягнення пенсійного віку або наявність встановленої інвалідності.

Довідково: Це визначено статтею 1 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Водночас сам факт непрацездатності ще не означає автоматичного призначення аліментів. Додатково має бути доведено, що батьки дійсно не можуть самостійно забезпечити свої базові потреби через низький рівень доходів, відсутність пенсії або інших джерел існування.

Чи можуть батьки звернутися до суду для отримання аліментів з дітей?

У разі звернення до суду розмір аліментів визначається індивідуально. Суд враховує матеріальний та сімейний стан дітей, їхні доходи, наявність інших утриманців, а також фінансове становище самих батьків.

Зокрема, береться до уваги:

отримання батьками пенсії, соціальних виплат, субсидій, наявність майна чи інших доходів.

крім того, суд може оцінювати можливість отримання допомоги від інших дітей або членів сім’ї.

Разом з цим, закон передбачає випадки, коли повнолітніх дітей можуть звільнити від обов’язку утримувати батьків. Наприклад, якщо буде встановлено, що батьки були позбавлені батьківських прав й ці права не були поновлені.

Важливо! Також дитина може бути звільнена від сплати аліментів, якщо доведено, що батьки свідомо ухилялися від виконання своїх обов’язків щодо її виховання та утримання.

