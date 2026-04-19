Заблокували рахунок через борги: як діяти і чи можна зняти арешт із власних коштів

Арешт банківського рахунку через борги доволі поширена ситуація. У такому випадку доступ до коштів обмежується, але не блокується повністю. Якщо ж погасити борг і подати заяву до виконавців – картку можуть розблокувати, але для цього треба дочекатись відповідного рішення суду.

Що робити, якщо заблокували банківський рахунок?

Про те, чому можуть заблокувати рахунок і як діяти в такій ситуації, йдеться на сайті IdeaBank.

Насправді проблема блокування рахунків доволі поширена і серед фізичних осіб, і серед ФОПів чи підприємців. Так, найчастіше рахунок блокують через протермінований кредит або надто велику непогашену суму на рахунку кредитки.

Серед причин також може бути борг за комуналку, несплата аліментів чи певні штрафи.

Перше, що потрібно зробити, якщо рахунок заблокували, – зв'язатися з банком. Уточнити причини й запитати про орган чи структуру, які заблокували картку.

Зокрема можна перевірити Дію (зазвичай на платформі відображаються виконавчі провадження суду) чи Єдиний реєстр боржників. Тут можна буде детальніше розібратися з причиною блокування рахунка та визначити, як відновити можливість користуватись карткою.

Далі потрібно звернутися до виконавця із заявою про визначення одного рахунку для користування. Іншими словами, це означає, що людина просить дозвіл на мінімальне користування карткою навіть тоді, коли рахунок заблокований. За законодавством із такого рахнунку людина може зняти 2 мінімальні зарплати на місяць. Станом на квітень 2026 року сума складає 17 294 гривні (2 × 8 647 гривень).

Ну і найважливіший пукт – погасити борг. Тож потрібно прибрати першопричину блокування рахунку і далі можна подати запит на відновлення неоюмеженого користування.

Зокрема попередній пункт щодо мінмального користування карткою передбачає, що боржникові можна сплачувати борг не за один день. На це можуть піти місяці.

Однак усе залежить від індивідуального становища. Також буває, що рахунок можуть заблокувати помилково, тоді рішення потрібно оскаржити в суді.

Коли та як можна зняти арешт рахунку?

Після того як сума боргу повністю сплачена, людина може розблокувати рахунок. Щоправда, це не автоматична процедура для великих заборгувань.

Зверніть увагу! Якщо йдеться про невеликий борг і швидке розв'язання ситуації, картку можуть розблокувати автоматично.

Як зазначають на сайті Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції, після сплати боргу орган, який запросив блокування рахунку, має відкликати виконавчий документ.

Далі потрібно чекати на рішення суду, який остаточно скасує виконавчий документ і лише після цього рахунок розблокують.

Водночас, як зазанчають на ресурсі finteco.com.ua, під час війни процедура може трохи ускладнюватись. Це пов'язано із нестабільною роботою суддів, банків та виконавчих органів, а також із затримками в комунікаціях через обмежений доступ до деяких сервісів.

