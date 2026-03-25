Чи можуть бабуся і дідусь реалізувати права на самозахист онуки?

Судді постановили, що навіть без наявності в баби чи діда статусу опікуна, вони мають якнайкраще забезпечувати її інтереси. Якщо необхідний захист дитини, то виплати від батька можливо стягнути через суд. Такий висновок зробили судді у справі №212/1496/24.

Як стало відомо з матеріалів справи, батько дитини вимагав від баби й діда віддати їм його доньку, бо вони нібито перешкоджали їхньому спілкуванню. Зусрічний позов про стягнення аліментів подала бабуся. А дідусь написав самостійний позов, щоб суд визнав місце проживання дівчинки з ними, а в батька забрати права.

У попередніх інстанціях судді відмовили в усіх позовах, адже вважали, що аліменти на утримання дитини повинні виплачуватися офіційним опікунам, а в цьому випадку баба й дід такий статус не оформили.

Водночас Верховний суд встановив, що будь-який сімейний спір стосовно дитини має вирішуватися з урахуванням її інтересів. У статті 181 Сімейного кодексу України йдеться про те, що суд може встановити виплати на утримання дитини в частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором законних представників дитини, разом з якими вона проживає. Той же Кодекс говорить, що баба й дід мають право на самозахист онуків й мають право звертатися щодо їхнього забезпечення, навіть не маючи на це повноважень.

Суди також не врахували, що батько зобов'язаний матеріально утримувати доньку, однак добровільно цього не робить. Тобто правові підстави для можливого позбавлення прав чоловіка щодо дитини – наявні.

Враховуючи всі висновки, суд стягнув аліменти з батька в розмірі 1/4 частки всіх видів його доходу. Гроші на утримання дитини він має надсилати щомісячно до повноліття доньки.

