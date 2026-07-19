Не міг оформити право власності через арешт майна: суд став на бік спадкоємця

На Полтавщині суд скасував допоміг громадянину скасувати арешт на майно, що перешкоджало оформленню спадщини. Фахівці звернули увагу на завершене виконавче провадження.

Як суд допоміг захистити право на спадщину

Спадкоємець виявив, що на майно, яке він отримав від померлого родича, було накладено арешт. Проблема виникла через те, що стягнення було чинним. Про це йдеться в матеріалах справи.

Громадянин намагався оформити спадщину, але не міг отримати право власності через старий чинний арешт на майно. Цікавою деталлю стало те, що виконавче провадження на момент оформлення спадщини було завершене, а арешт не скасували.

Наявність чинного арешту не дозволяла українцю переоформити майно на себе й розпоряджатися ним. Суд, розглядаючи справу, визначив, що майно було обтяжене вже після смерті його власника, проти якого було примусове провадження.

Тобто фактично арешт був незаконним й не потрібним, бо дії виконавця вже не вчинялися для виконання судового рішення. Водночас це створювало необґрунтовані перешкоди для реалізації спадкових і майнових прав.

При цьому суд наголосив, що право на володіння майном гарантоване людині Конституцією України, Цивільним кодексом та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Держава не може втручатися в здійснення такого права без наявності законної, пропорційної та виправданої легітимної мети.

У цій справі таких підстав уже не було, а натомість тривалий арешт після завершення виконавчого провадження законно можна вважати втручанням у право особи на мирне володіння майном. Це вважається обмеженням прав людини, а тому постраждала сторона може звертатися для захисту в суд.

Практика Верховного Суду підказала рішення

Про незаконність дій виконавця каже й практика Верховного Суду. Було встановлено, що за відсутності підстав втручання в право особи на володіння майном є невиправданим.

Карлівський районний суд задовольнив позов громадянина, який вимагав зняти незаконний арешт з майна.

Суддя визначив, що таке обтяження можна застосовувати лише як інструмент забезпечення виконання судового рішення, але воно не може бути безстроковим. Виконавчого провадження вже не було, а отже виконавець не мав права утримувати арештоване майно.

Нагадаємо, юристи радять українцям час від часу перевіряти, чи не накладено арешт на майно, щоб уникнути неприємних сюрпризів під час продажу квартири, автомобіля, оформлення спадщини чи інших угод. Зробити це можна через застосунок Дія, Єдиний реєстр боржників або Автоматизовану систему виконавчого провадження.

Якщо арешт уже накладено, спершу потрібно з'ясувати, хто і на якій підставі відкрив виконавче провадження. Після цього питання можна врегулювати з державним або приватним виконавцем.