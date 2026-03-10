Пенсія теж може потрапити під арешт: чому виконавець блокує спецрахунки боржників

Виконавець не має права на арешт рахунків боржника, на які надходять соціальні виплати. Але є момент, який насправді вирішує долю цих рахунків у випадку виконавчого провадження.

Чи можна арештувати спеціальні рахунки?

Фактично кошти, які надходять як пенсія чи інші соціальні виплати, стягувати в межах виконавчого провадження не можна. Але Верховний Суд постановив, що накладання арешту не означає, що з рахунку будуть списуватися кошти. Тому цілком можливо, що спецрахунки можуть бути арештовані.

Найімовірніше арешт на рахунки для виплат виконавець накладає у випадку, коли в нього відсутня інформація про спеціальний режим такого рахунку.

До суддів звернувся громадянин, який скаржився на дії державного виконавця. Мовляв, рішення суду щодо виконавчого провадження ще не набрало законної сили, а на один з рахунків зі спеціальним режимом прийшов арешт.

Апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні скарги на дії державного виконавця відмовлено.

Як зазначається в постанові за справою №204/9551/18, арешт рахунку для виплат можливий, коли банк не мав інформації про цільове призначення надходження коштів на рахунок, куди зазвичай надходять соцвиплати. Відповідно, виконавець не знає, які саме кошти підлягають арешту, а які – ні.

У такому разі арешт підлягає зняттю виконавцем на підставі поданих боржником документів із підтвердженням, що арештовані кошти є саме пенсійними коштами боржника (соціальними виплатами),

– визначили судді.

Так дії виконавці не протиправні, якщо:

банк не повідомив державного виконавця, що арешт планується накладати на рахунок зі спеціальним режимом використання;

боржник не довів, що кошти на арештованому рахунку є соцвиплатами чи пенсією.

Водночас державний виконавець зобов'язаний зняти арешт зі спеціального рахунку боржника, якщо доведено, що туди надходять виключно пенсія чи інші соціальні виплати.

Важливо! Наявність арешту лише блокує розпорядження коштами, однак виконавець не буде одразу автоматично списувати пенсій чи інші соціальні виплати, що охороняються законом.

Що потрібно знати українцям про їхні права в питаннях боргів?