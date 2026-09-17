Непридатних знову ставили на військовий облік: суд визначив проблему в постанові Кабміну

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправними пункти деякі Постанови Кабінету Міністрів №932, які змушували автоматично ставити на військовий облік виключених раніше громадян. Тепер уряд зобов'язаний змінити документ та створити чіткий механізм для скасування такої автоматичної реєстрації.

Чому виникла суперечність із законодавством

Автоматичний обмін даними між Державною міграційною службою та Міноборони запроваджували для швидкого оновлення бази даних. Проте на практиці електронна система реєструвала громадян без урахування їхнього офіційного правового статусу виключених з обліку. У справі №320/31215/25 вдалося довести, що деякі пункти постанови Кабінету Міністрів №932 варто привести у відповідність до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Позивач ще у 2017 році був визнаний непридатним до військової служби за рішенням військово-лікарської комісії та отримав відповідні позначки у військово-обліковому документі. Попри це, під час автоматичної верифікації у травні 2025 року система знову відобразила, що він перебуває на обліку в ТЦК.

Зазначимо! Згадана Постанова Кабінету Міністрів від 16 серпня 2024 року №932 запровадила експериментальний проєкт з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов`язаних та резервістів.

У Київському окружному адміністративному суді чоловік намагався відстояти свої права. Третя особа у справі – Міністерство оборони України – пояснювала, що навіть у разі автоматичного внесення відомостей до Реєстру правовий статус громадянина щодо військового обліку визначається виключно Законом.

Інформація про непридатність чи виключення з військового обліку підлягає внесенню до Реєстру. Автоматизація обліку не змінює, а лише актуалізує дані, що вже існують в уповноважених органах,

– визначив суд.

Тобто в задоволенні позову було відмовлено, бо на переконання судді автоматизація – це лише технічний процес актуалізації даних.

Однак апеляційна інстанція повністю переглянула справу та підтвердила, що підзаконні акти уряду не можуть суперечити базовому закону про військовий обов'язок.

Апеляція зробила висновок

Адвокатка у цій справі Дар'я Тарасенко повідомила, що рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду скаргу позивача було підтримано. Суд зобов'язав Кабінет Міністрів привести пункти 17 та 17-1 Постанови №932 у відповідність до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Тепер має з'явитися механізм скасування постановки на облік тих, хто опинився на ньому через дію цієї постанови.

Судова перемога стала корисною для громадян, які були визнані непридатними до військової служби та офіційно виключені з військового обліку. Якщо через автоматичну верифікацію даних між реєстрами їхні відомості повторно потрапляли до Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, то це має бути скасовано.

Нагадаємо, непридатних громадян, яких уже виключили з військового обліку, не мають права автоматично повертати. Як розповідала адвокатка Поліна Марченко, варто розрізняти поняття "знятий" і "виключений" з обліку. За словами адвокатки, у практиці є випадки, коли людей, яких раніше виключили через стан здоров’я, знову ставили на облік, а іноді – навіть намагалися мобілізувати.

До слова, статус "На обліку" в Резерв+ сам по собі не означає, що людину можуть призвати. Якщо немає чинної відстрочки чи бронювання, людина придатна до служби та відповідає іншим вимогам законодавства, її можуть мобілізувати. Якщо законна підстава для звільнення є, то вона має окремо відображатися у військово-обліковому документі.