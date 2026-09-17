Почему возникло противоречие с законодательством

Автоматический обмен данными между Государственной миграционной службой и Минобороны был введен для быстрого обновления базы данных. Однако на практике электронная система регистрировала граждан без учета их официального правового статуса лиц, исключенных из учета. В деле № 320/31215/25 удалось доказать, что некоторые пункты постановления Кабинета Министров № 932 следует привести в соответствие с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Истец еще в 2017 году был признан негодящим к военной службе по решению военно-врачебной комиссии и получил соответствующие отметки в военно-учетном документе. Несмотря на это, во время автоматической верификации в мае 2025 года система вновь показала, что он состоит на учете в ТЦК.

Отметим! Упомянутое Постановление Кабинета Министров от 16 августа 2024 года № 932 ввело экспериментальный проект по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах.

В Киевском окружном административном суде мужчина пытался отстоять свои права. Третье лицо по делу – Министерство обороны Украины – поясняло, что даже в случае автоматического внесения сведений в Реестр правовой статус гражданина в отношении воинского учета определяется исключительно Законом.

Информация о негодности или исключении из воинского учета подлежит внесению в Реестр. Автоматизация учета не изменяет, а лишь актуализирует данные, уже имеющиеся в уполномоченных органах,

– постановил суд.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

То есть в удовлетворении иска было отказано, поскольку, по мнению судьи, автоматизация – это лишь технический процесс актуализации данных.

Однако апелляционная инстанция полностью пересмотрела дело и подтвердила, что подзаконные акты правительства не могут противоречить базовому закону о воинской обязанности.

Апелляционная инстанция пришла к выводу

Адвокат по этому делу Дарья Тарасенко сообщила, что решением Шестого апелляционного административного суда жалоба истца была удовлетворена. Суд обязал Кабинет Министров привести пункты 17 и 17-1 Постановления № 932 в соответствие с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе". Теперь должен появиться механизм снятия с учета тех, кто оказался на нем в результате действия этого постановления.

Судебная победа стала полезной для граждан, которые были признаны негодящими к военной службе и официально исключены из воинского учета. Если в результате автоматической верификации данных между реестрами их сведения повторно попадали в Реестр призывников, военнообязанных и резервистов, то это должно быть отменено.

Напомним, непригодных граждан, которых уже исключили из воинского учета, не имеют права автоматически возвращать. Как рассказывала адвокат Полина Марченко, следует различать понятия "снятый" и "исключенный" из учета. По словам адвоката, в практике встречаются случаи, когда людей, ранее исключенных по состоянию здоровья, вновь ставили на учет, а иногда – даже пытались мобилизовать.

К слову, статус "На учете" в системе "Резерв+" сам по себе не означает, что человека могут призвать. Если нет действующей отсрочки или бронирования, человек годен к службе и соответствует другим требованиям законодательства, его могут мобилизовать. Если законное основание для освобождения от службы имеется, оно должно отдельно отражаться в военно-учетном документе.