За "благодійний внесок" – в'язниця: новий законопроєкт вводить покарання для державних лікарів

Українці мають право на безоплатну медичну допомогу, а тому за лікування в державних клініках не можна вимагати додаткової оплати. Цю норму хочуть удосконалити законодавчо, аби карати за випадки стягнення коштів за послуги, за які вже сплачено кошти з державного бюджету.

Яку відповідальність можуть ввести за незаконну вимогу оплати за лікуваня?

Зараз медична допомога в державних закладах надається людям безкоштовно, якщо процедура включена до гарантованого пакета медичних гарантій. Випадки, коли за ці послуги додатково просять гроші під виглядом благодійного внеску чи пожертви, можуть загрожувати лікарям кримінальною відповідальністю. Такі норми пропонує зареєстрований законопроєкт №15298.

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Автори законопроєкту кажуть, що на практиці досі є випадки, коли лікарі приймають гроші від пацієнтів, за лікування яких уже заплатила держава. Хоча законодавство про охорону здоров’я та системи державних фінансових гарантій не змушують людину сплачувати за послуги в державних лікарнях.

Тому змінами в Кримінальному кодексі пропонується збільшити кількість діянь лікарів, за які може наставати кримінальна відповідальність. Серед них – незаконне стягнення коштів із пацієнтів. Мова йде про оплату так званих "благодійних внесків" за послуги, медикаменти тощо. Тобто, якщо буде встановлено, що послуга чи ліки вже були сплачені коштом держави, а людина додатково за них заплатила, то для того, хто взяв гроші буде передбачене покарання.

Відповідальність також наступатиме за відмову державного лікаря надати послуги чи медикаменти, якщо людина за них не заплатила. За це медику можуть виписати штраф або встановити пробаційний нагляд на строк від трьох до п’яти років із можливим позбавленням права працювати на певних посадах.

Більше покарання передбачене, якщо незаконна вимога виплати була вчинена лікарем повторно або за попередньою змовою групи осіб. Також якщо відмова надати лікування заподіяла матеріальну шкоду чи через це сталося погіршення здоров'я, то медик може отримати позбавлення волі на строк від двох до п'яти років разом з позбавленням права обіймати певні посади. Ув'язнення від трьох до 6 років передбачено за завдання серйозної шкоди або навіть смерті.

У статті 184 КК України також хочуть додати примітку про те, що встановлюються критерії великої та особливо великої матеріальної шкоди. Великою буде завдання шкоди, яка в 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а перевищення у понад 200 разів вважатиметься особливо великою шкодою.

Після можливого прийняття закону у Кримінальному кодексі буде прописана відповідальність за окремі порушення у сфері охорони здоров’я, а право пацієнта на безоплатні медичні послуги, лікарські засоби та медичні вироби буде захищене й гарантоване державою.

Що варто знати про пожертви та благодійність в Україні?

В Україні пожертва є особливим видом дарування, адже майно або кошти передаються для досягнення конкретної мети. При цьому пожертвувач має право контролювати, чи використовуються передані кошти або майно саме за призначенням. Для окремих видів майна закон вимагає письмовий договір та нотаріальне посвідчення.

Крім того, законом передбачена так звана благодійна пенсія. Так фізичні та юридичні особи можуть робити благодійні внески на користь пенсіонерів через спеціальні механізми підтримки. Такі пожертви можуть спрямовуватися конкретній людині або використовуватися для соціальної допомоги окремим категоріям громадян, які потребують додаткової фінансової підтримки