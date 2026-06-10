На виплати знадобляться роки: як пенсіонеру швидше отримати забороговані від ПФУ гроші

Пенсіонери цілком мають право подавати позови до суду, аби отримати недоплачені виплати. Таких справ уже є чимало й в багатьох випадках пенсіонери добиваються перемоги. Але виграти справу та фактично отримати свої гроші – це різні речі.

Чому пенсіонери можуть не дочекатися виплат від ПФУ після суду?

Пенсійний фонд України, коли програє судові справи за позовами громадян, зобов'язаний виплатити їм борги. Але нюанс полягає в тому, що постанова №821 Кабінету Міністрів дозволила виплачувати недоотримані пенсії лише за наявності грошей у державному бюджеті.

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Як зазначила експертка видання "На пенсії" Ірина Полякова, нині держбюджет дозволяє виплачувати громадянам лише один мільярд гривень. Але загальний борг ПФУ перед пенсіонерами сягає 91 мільярда гривень. Тобто, якщо Україна теоретично щороку буде виділяти на несплачені гроші від фонду по одному мільярду, то остання людина "в черзі" отримає свої гроші через 91 рік. Ситуація видається нереальною.

Тобто людина, якій сьогодні 70 років і яка виграла суд, за цією математикою отримає свої гроші у 161 рік,

– зазначила журналістка.

Однак існують поради, згідно з якими можна не чекати кілька десятків років, і скоріше отримати гроші. Правозахисники радять діяти на випередження.

Першочергово пенсіонер має убезпечити себе й зробити офіційний доказ запиту на виплати. Залишити заявку можна на офіційному порталі Пенсійного фонду. Там варто авторизуватися через Дію чи з застосуванням електронного підпису.

У звернення варто повідомити про потребу у виконанні рішення суду. Там вказується номер справи та додаються скани документів.

Якщо в рішенні суду є вимога сплатити пенсіонеру конкретну суму боргу, то звернутися з паперами варто ще й до Державної казначейської служби. Установа, ймовірно, зможе примусово списати гроші з рахунку Фонду, адже має таке право.

Якщо ж суд зобов'язав здійснити перерахунок щомісячних виплат, то запитом й вимаганням коштів можуть займатися за справу державні виконавці. У їхніх повноваженнях – стягування штрафів з ПФУ й залучення поліції через ігнорування Фондом рішень суду.

Громадянин може просити про судовий контроль, посилаючись на статтю 382 Кодексу адміністративного судочинства. Але це варто зробити ще до того, як суд винесе рішення. Тоді в разі перемоги на керівника управління ПФУ окремо покладається обов'язок звітувати про виплати. якщо він цього не виконає, то матиме персональний грошовий штраф.

Якщо справа була закрита, то ще одним варіантом може стати повторне подання позову про визнання протиправною бездіяльність Фонду.

Правозахисники розповідають, як можна пришвидшити отримання боргу від ПФУ: дивіться відео

Цікаво! Київський окружний адмінсуд у своєму рішенні №320/51895/25 визнав, що постанова №821 є протизаконною. Урядовці, звичайно ж, подали апеляцію на це рішення, тому питання правової чинності документа досі не визначене.

Посадовці натомість створили нібито новий проєкт постанови, але все одно зі старою нормою – кошти будуть сплачуватися лише в межах наявних у бюджеті коштів. Тобто черга на отримання виплат дедалі розтягується. Правозахисники вимагають від держави відповідних рішень для захисту прав пенсіонерів.

Що варто знати про страховий стаж та оцифрування трудової книжки?

Пенсійний фонд пояснив, що оцифрування трудової книжки потрібне для перенесення даних про трудову діяльність до електронного реєстру. Якщо людина не зацифрує паперову трудову книжку до завершення перехідного періоду, сам стаж не зникне. Однак під час оформлення пенсії можуть знадобитися додаткові перевірки та підтвердження відомостей про роботу.

Українці можуть перевірити страховий стаж дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. В особистому кабінеті відображається кількість років стажу, інформація про сплачені внески та періоди роботи. Перевіряти ці дані важливо заздалегідь, щоб у разі помилок або відсутності окремих даних встигнути подати підтвердні документи до виходу на пенсію.