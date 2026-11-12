Бронювання від мобілізації продовжать до лютого 2027 року: що потрібно знати працівникам

Кабінет Міністрів України вирішив продовжити строки переходу на оновлені правила визначення підприємств критично важливими. Тому працівники деяких з них отримають автоматичне продовження бронювання.

Уряд оновив правила щодо визначення критичності підприємств та призначення бронювання

Робота над призначенням статусу критичності для підприємств уже активно триває. Як стало відомо, галузеві критерії вже змогли переглянути 90% державних органів. Вони вже також погоджені в новоствореному Координаційному центрі. Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Компанії, які мають чи претендують на статус критично важливих, отримали чіткі етапи, визначили відповідальних виконавців та строки переходу на оновлені правила. Зокрема, урядовці зробили все можливе, аби критично важливі підприємства могли безперебійно працювати, доки в системі тривають зміни.

Щоб забезпечити безперервність роботи критично важливих підприємств під час змін у системі бронювання, вже підготовлено проєкт акта щодо перехідного періоду. Він передбачає, що статус критичності підприємств, строк дії якого завершується у листопаді – грудні 2026 року, буде автоматично продовжено до 1 лютого 2027 року,

– зазначили в Мінекономіки.

До слова, коли всі структури затвердять галузеві критерії, держоргани та Мін'юст мають протягом 5 робочих днів провести державну реєстрацію відповідних актів. Одразу після цього зміни набудуть чинності.

Наступним етапом уже буде перегляд статусів компаній, які мають право бронювати працівників. Як наслідок, критичності позбавлять підприємства, які отримали її за вже недійсними критеріями.

Проте такий бізнес зможе одразу подати нову заявку за іншими чинними підставами,

– уточнили фахівці.

Якщо у підприємства не змінилися критерії, то воно має право подати документи до центрального органу виконавчої влади та ОВА. При цьому важливо, щоб:

роботодавець надав обґрунтування важливості роботи підприємства для обороноздатності держави або життєзабезпечення населення;

діяльність компанії відповідала одній із 13 визначених критичних сфер, без яких функціонування держави неможливе у воєнний час.

Перелік таких сфер можуть розширити за поданням органів влади. Остаточне рішення надаватиме Координаційний центр.

Зміни в правилах бронювання

Нагадаємо, в жовтні народні депутати зареєстрували проєкт постанови, вимагаючи перегляду рішення Кабміну щодо бронювання військовозобов'язаних, зокрема скасування нових обмежень.

Ініціативу підтримали 63 парламентарі. Вони вимагають провести консультації з бізнесом і змінити підхід до роботи Координаційного центру.

Раніше уряд змінив процедуру визначення підприємств критично важливими для бронювання військовозобов'язаних працівників. За новими правилами критичність підприємств ґрунтується на їхньому внеску в оборону та життєдіяльність країни.