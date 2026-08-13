Заява на бронювання не врятувала: у Києві призов водія критичного підприємства визнали законним

Чоловіка, який влаштувався водієм на критичне підприємство, встигли призвати, доки його бронювання не стало чинним. Він вважав, що ТЦК таким чином порушив закон та оскаржував дії службовців у суді.

Лише поданої заяви недостатньо для звільнення від мобілізації

У Києві розглядалася справа чоловіка, який працював у компанії, що має статус критично важливої. Фактично він мав право на отримання звільнення від мобілізації, але подав заяву на бронювання саме в той день, коли його зупинили службовці центру комплектування. Про це йдеться в матеріалах справи №320/51086/25.

Як стало відомо, заява на бронювання чоловіка вже була подана через портал Дія. Він вважав, що за цієї умови його мобілізувати нібито не можуть – перший крок до бронювання зроблено.

Хоча Міністерство економіки й видало наказ про визнання підприємства критично важливим, але у справі чоловіка є важлива деталь. На момент мобілізації він фактично не мав бронювання, а лише сформував та подав заяву.

Проте до суду чоловік подав позов з вимогою визнати мобілізацію незаконною та звільнити його від служби. На переконання суду, умови, за яких працівник потрапив до ТЦК, дозволяли призвати та направити його до військової частини. В ухвалі йдеться, що позивач не надав жодних підтверджувальних документів щодо наявного бронювання. Тож і підстав для відстрочки від призову на службу не було.

Отже, право на відстрочку людина повинна використати до набуття статусу військовослужбовця. Якщо громадянина мобілізували без чинного бронювання, то порушення процедури призову в цьому немає. Відповідну практику підтверджує й Верховний Суд.

В одній зі справ було чітко визначено, що військовозобов’язані повинні повідомляти відповідні органи про зміну персональних даних, а також надавати документи, що підтверджують законне право на відстрочку від призову.

Чи були інші порушення прав чоловіка

Суддя також встановив, чи було порушено процедуру взяття на військовий облік і проведення військово-лікарської комісії.

Чоловік стверджував, що на момент призову він стояв на обліку в іншому ТЦК і СП. Але це зауваження було відхилено, бо закон дозволяє призивати резервістів та військовозобов’язаних в будь-якому місці, без урахування того, де вони ставали на облік.

Заяви про те, що проти позивача співробітники центру комплектування мобілізували силою, він довести не зміг. Так само суд не побачив порушень в діях ВЛК.

Суд визнав, що чоловік попри оформлення відстрочки підлягав мобілізації, тому в його позові було повністю відмовлено. А сам факт роботи на критично важливому підприємстві та подання роботодавцем заяви на бронювання не могли звільнити чоловіка від мобілізації. Таке право він мав би, якби на момент призову бронювання вже б діяло.

Нагадаємо, з 1 вересня вимоги до отримання й продовження статусу критично важливого підприємства змінюються. Компаніям потрібно буде відповідати оновленим критеріям, щоб зберегти можливість бронювати працівників від мобілізації. Один із ключових показників – середня зарплата на підприємстві має становити 25 941 гривню.

Якщо компанії вже отримали статус нещодавно, то експерти радять подавати документи на продовження. Саме бронювання працівників і надалі відбувається через Дію.