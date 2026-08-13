Одной только подачи заявления недостаточно для освобождения от мобилизации

В Киеве рассматривалось дело мужчины, который работал в компании, что имеет статус критически важной. Фактически он имел право на освобождение от мобилизации, но подал заявление на бронирование именно в тот день, когда его остановили сотрудники центра комплектования. Об этом говорится в материалах дела №320/51086/25.

Как стало известно, заявление на бронирование мужчина уже подал через портал "Дия". Он считал, что при этом условии его якобы не могут мобилизовать – первый шаг к бронированию сделан.

Хотя Министерство экономики и издало приказ о признании предприятия критически важным, в деле мужчины есть важная деталь. На момент мобилизации у него фактически не было бронирования, а лишь сформированное и поданное заявление.

Однако в суд мужчина подал иск с требованием признать мобилизацию незаконной и освободить его от службы. По мнению суда, условия, при которых работник попал в ТЦК, позволяли призвать и направить его в воинскую часть. В постановлении говорится, что истец не предоставил никаких подтверждающих документов о наличии бронирования. Поэтому оснований для отсрочки от призыва на службу не было.

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Таким образом, право на отсрочку человек должен использовать до приобретения статуса военнослужащего. Если гражданина мобилизовали без действующего бронирования, то нарушения процедуры призыва в этом нет. Соответствующую практику подтверждает и Верховный Суд.

В одном из дел было четко определено, что военнообязанные должны уведомлять соответствующие органы об изменении персональных данных, а также предоставлять документы, подтверждающие законное право на отсрочку от призыва.

Были ли другие нарушения прав мужчины

Судья также установил, была ли нарушена процедура постановки на воинский учет и проведения военно-врачебной комиссии.

Мужчина утверждал, что на момент призыва он состоял на учете в другом ТЦК и СП. Однако этот довод был отклонен, поскольку закон разрешает призывать резервистов и военнообязанных в любом месте, независимо от того, где они становились на учет.

Заявления о том, что сотрудники центра комплектования мобилизовали истца силой, он доказать не смог. Так же суд не усмотрел нарушений в действиях ВВК.

Суд признал, что мужчина, несмотря на оформление отсрочки, подлежал мобилизации, поэтому в его иске было полностью отказано. А сам факт работы на критически важном предприятии и подача работодателем заявления о бронировании не могли освободить мужчину от мобилизации. Такое право у него было бы, если бы на момент призыва бронирование уже действовало.

Напомним, с 1 сентября изменяются требования к получению и продлению статуса критически важного предприятия. Компаниям необходимо будет соответствовать обновленным критериям, чтобы сохранить возможность для бронирования сотрудников от мобилизации. Один из ключевых показателей – средняя зарплата на предприятии должна составлять 25 941 гривну.

Если компании недавно получили этот статус, то эксперты советуют подавать документы на продление. Само бронирование работников и в дальнейшем осуществляется через приложение Дия.