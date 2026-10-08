Військові не отримували обладнання: спільники наживалися на закупівлях дорогих РЕБів

Четверо учасників організованої групи постануть перед судом за розкрадання бюджетних грошей, призначених нібито для закупівлі засобів радіоелектронної боротьби. Їхню схему викрило Бюро економічної безпеки.

Постачальники вигадали схему "продажу" станцій РЕБ

БЕБ розслідує справу щодо заволодіння коштами місцевого бюджету керівниками двох приватних підприємств та їхніми спільниками, які мали постачати для Сил оборони засоби РЕБ. Обладнання нібито продали, проте військові його так і не отримали. Про це йдеться в повідомленні Бюро.

Обвинувальні акти передадуть до суду. Організована група, що складалася з начальників компаній, директора комунального підприємства та адвоката, привласнила загалом понад 5,6 мільйона гривень. Передбачалося, що за ці гроші буде придбано 40 станцій радіоелектронної боротьби для двох військових частин.

Організатором був один із керівників приватних товариств, який також зареєстрований як фізична особа-підприємець. Упродовж травня – липня 2024 року комунальне підприємство уклало два договори на закупівлю стаціонарних і мобільних станцій РЕБ,

– повідомили правоохоронці.

Фактично підозрювані, ймовірно, вкрали гроші, які Сіверськодонецька міська територіальна громада заклала в програму допомоги військовим частинам та правоохоронним органам.

Так було укладено два договори. За першим постачальник отримав більше, ніж 3,3 мільйона гривень за 25 станцій. Другий договір передбачав переказ понад 2,2 мільйона гривень за ще 15 штук обладнання.

Відповідальне комунальне підприємство нібито передало РЕБи військовим частинам. Але військові жодного разу не бачили обладнання. Ба більше, не існувало навіть запитів на його отримання, як і актів прийняття-передачі.

Зауважимо! БЕБ з'ясувало, що організатори схеми встигли навіть легалізувати незаконно отримані бюджетні гроші, вивівши їх на рахунки організатора схеми як ФОП, а також на підконтрольних суб’єктів господарювання.

Що загрожує ймовірним злочинцям

Організатора підозрюють, зокрема в заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Якщо суд визнає його винним, то його посадять щонайменше на 7 – 12 років. Співвиконавців підозрюють теж у порушенні частини 5 статті 191 Кримінального кодексу України, а пособника – в допомозі шахраям.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Нагадаємо, на початку цього року правоохоронці викрили корупційну схему на Дніпропетровщині. Тоді посадовці свідомо завищували ціни на закупівлю матеріалів для фортифікацій. Держава отримала понад 14 мільйонів гривень збитків.

Також правоохоронцям стало відомо про схему розкрадання бюджетних коштів, пов'язану з постачанням бракованих балістичних окулярів. Для військових їх закупили аж 43 тисячі. Під час обшуків додатково знайшлися документи з доказами злочинної схеми.