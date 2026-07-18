Можна взяти навіть один день: як отримати додаткову відпустку на роботі

Під час воєнного стану в працівників є право взяти додаткову відпустку, причому в необмеженій кількості днів. Для цього потрібна лише згода роботодавця.

Українці мають право отримати додаткових кілька днів до відпустки

Воєнний стан дає право працівникам за потреби брати додаткові дні відпустки, але без збереження заробітної плати. Про це повідомили експерти на сайті Kadroland.

Важливо, що додаткові дні до щорічної відпустки працівник може отримати під час дії воєнного стану. Наразі народні депутати продовжили цей правовий режим до 31 жовтня 2026 року. Тому щонайменше до цієї дати роботодавці на власний розсуд можуть давати підлеглим відпустку без збереження зарплати.

Такі норми передбачає частина 3 статті 12 Закону України "«Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Відпустку за потреби можна оформити на будь-яку кількість днів – хоч на 1, хоч на 10. Проте зарплату за ці дні людині не даватимуть, бо вони не входять до щорічного оплачуваного відпочинку.

30-денна межа для неоплачуваної відпустки "за сімейними обставинами" тут не діє і тривалість визначають сторони в межах воєнного стану. Закон не встановлює мінімальної тривалості днями для такої відпустки і не забороняє ділити її на частини,

– написали фахівці.

У такому випадку головне – це взаємна згода з керівництвом. Кожна частина додаткової відпустки оформлюється окремою заявою і наказом.

Під час воєнного стану працівникам дозволяється брати додаткову неоплачувану відпустку. Проте варто пам'ятати, що роботодавець не зобов'язаний надавати таку відпустку автоматично.

Нагадаємо, Конституційний Суд дійшов висновку, що навіть під час воєнного стану працівникам має бути гарантоване право на оплачувану відпустку, а для окремих категорій – і на її подовжену тривалість. Суд наголосив, що право на відпочинок є конституційною гарантією, тому його обмеження мають бути чітко визначені законом і не можуть порушувати принцип рівності.

Суд також скасував норму, яка дозволяла безстроково переносити невикористані дні відпустки. На думку КСУ, працівники з інвалідністю та неповнолітні не повинні втрачати право на подовжену оплачувану відпустку під час воєнного стану.