Договір дарування: чи реально уникнути податків на майно через угоду

Договір про дарування майна може вплинути на відсотки оподаткування, зокрема зменшити їх. Однак не сплачувати податок зовсім можна лише в одному випадку.

Що потрібно знати про договір дарування майна?

Про те, чи можна за допомогою такого договору не сплачувати податки, для 24 Каналу розповів адвокат судової практики Юридичної компанії "Де-Юре" Владислав Мартинчук.

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Передусім потрібно розібратися, що таке договір про дарування майна. За статтею 717 Цивільного кодексу України, відповідна угода є підтвердженням передачі майна (права власності на майно) на безкоштовній основі.

Однак при даруванні майна чи нерухомості потрібно сплачувати податок.

Як пояснює Владислав Мартинчук, Цивільний кодекс передбачає, що набуття майна для отримувача дарунка є безоплатним. Однак за Податковим законодавством все інакше. Подарунки не завжди "дармові". А сплачувати податки може не тільки обдаровуваний. Бувають випадки, коли це обов'язок дарувальника.

Владислав Мартинчук адвокат Подарунки, вартість яких не перевищує 25% мінімальної заробітної плати станом на початок календарного року (у 2026 році це 2 161,75 гривні) не підлягають оподаткуванню взагалі. Якщо вартість подарунка перевищує суму, то необхідно буде заплатити податки на вартість перевищення (тобто від вартості подарунка необхідно відняти 2 161,75 гривні).

Однак за уточненням експерта, таке правило діє лише для резидентів України.

Якими є ставки податків під час дарування майна?

За словами адвоката, якщо обдаровуваний та дарувальник є резидентами України, а також родичами першого або другого ступеня споріднення, то подарунок не оподатковується.

Зауважте! Родичами першого та другого ступеня споріднення є діти, другий з подружжя, батьки, брати, сестри, дід і баба).

Владислав Мартинчук додає, що інші подарунки між фізичними особами-резидентами оподатковуються. Йдеться про податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% та військовим збором теж за ставкою 5%.

Якщо це подарунки від юридичних осіб та нерезидентів – вони оподатковуються у 18% та ще 5%. Відповідно, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

Щодо договорів на дарування майна є свої нюанси.

Загалом, ставки податків за договорами дарування є нижчими від інших правочинів,

– зазначив адвокат.

Водночас такий договір можуть визнати недійсним. За умови, якщо буде доведено, що договір дарування укладали з метою приховування іншого правочину.

Нагадаємо, у ситуаціях, коли один з колишнього подружжя вимагає повернути дарунки – це не є законним. Навіть під час цивільного шлюбу ті подарунки, які отримує людина, стають її особисто власністю.

Зокрема про це йдеться у статті 717 Цивільного кодексу, де зазначається, що після дарування речі переходять у власність іншої людини.