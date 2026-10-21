Мав шлюб з тещею: як вінничанин хотів хитро обійти заборону на виїзд за кордон

Прикордонники затримали чоловіка, який збирався виїхати з України з фіктивною дружиною. Обман "пари" викрили, зокрема, через різницю у віці.

Фіктивний шлюб для виїзду за кордон

37-річний вінничанин потрапив на перевірку прикордонників на пункті пропуску "Могилів-Подільський". Він разом зі своєю 52-річною супутницею збирався їхати в Молдову. Проте їхня схема не спрацювала. Про це написали в Державній прикордонній службі.

Відомо, що жінка мала інвалідність, що давало українцю право перетнути державний кордон без перешкод. Три місяці тому вони зареєстрували шлюб і переконували, що вони дійсно одружилися через кохання.

Але правда викрилася під час перевірки. Чоловік та жінка, між якими різниця у віці сягала 15 років, не змогли продумати спільну історію та губилися в деталях щодо свого знайомства й спільного життя.

Під час прикордонного контролю романтична історія почала втрачати переконливість. "Закохані" плуталися у відповідях, не могли узгоджено розповісти про обставини свого знайомства та спільне життя. Зрештою чоловік зізнався, що його супутниця насправді є не коханою дружиною, а майбутньою тещею,

– йдеться в повідомленні.

Виявилося, що завдяки шлюбу з матір'ю своєї справжньої коханої чоловік хотів обійти обмеження щодо виїзду за кордон. Таку прагматичну мету прикордонники легко викрили й не дозволили вінничанину виїхати з України.

Крім того, про спробу незаконного переправлення осіб через державний кордон повідомили до Національної поліції, адже такі дії є прямим порушенням статті 332 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, чоловіки, які отримали відстрочку через інвалідність дружини, можуть перетинати кордон, але лише для супроводу партнерки.

Однак виїзд без дружини за таких умов теж можливий. Тоді необхідні документи для перетину включають підтвердження її перебування на консульському обліку за кордоном.