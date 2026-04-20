Скорочення часу між пораненням і лікуванням: у ЗСУ назавжди відмовилися від "Форми 100"

Медична система для Збройних Сил України тепер стане електронною. Це дозволить пораненим воїнам отримувати необхідну допомогу на всіх етапах медичної евакуації.

Як цифровізували систему надання медичної допомоги військовим?

Цифрова система буде охоплювати допомогу пораненим військовим на всіх етапах медичної евакуації. Називається вона MedEvac. Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.

Дивіться також Нові виплати для військових: кому та за що додадуть гроші

Тепер для військового не потрібно оформлювати первинну медичну картку пораненого військовослужбовця, яка мала назву "Форма 100". У ній під час надання допомоги записувалися обставини травми, час накладання турнікета та надану допомогу

Дані будуть міститися в електронній первинній медичній картці. Створити її можна в застосунку MedEvac.

Інформація передаватиметься з перших хвилин поранення й описуватиме шлях від поля бою до шпиталю відповідно до стандартів НАТО.

Як коментують у Командуванні Медичних сил, лікарі зможуть оперативно фіксувати дані про стан, а інформація записується безперервно. Важливо, що в умовах боїв важливою залишається швидкість надання допомоги. Від цього залежить порятунок кожного пораненого захисника.

Це дає змогу медичним закладам заздалегідь готуватися до надання спеціалізованої допомоги ще до прибуття пацієнта. Впровадження сучасних протоколів у поєднанні з цифровими рішеннями дозволяє скорочувати час між пораненням і початком лікування,

– розповіли в Медичних силах ЗСУ.

Для чого у військових беруть зразки ДНК?