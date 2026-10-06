Житло для переселенців за 1 гривню: президент підписав новий закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон №5005-IX, який дозволяє передавати державне та комунальне майно для розселення внутрішніх переселенців. Це рішення скасовує обов'язкові аукціони та спрощує співпрацю місцевих громад із міжнародними донорами для швидкого облаштування приміщень.

Нові можливості для громад та міжнародних донорів

Новий закон про надання житла внутрішньо переміщеним особам усуває правову колізію, яка виникла після ухвалення закону про основні засади житлової політики. Для цього парламент тимчасово, до 1 січня 2028 року, зупинив дію окремих норм попереднього законодавства. Про це йдеться в картці закону.

Завдяки ухваленим змінам місцеві громади отримали юридичну підставу передавати нерухомість юридичним особам, комунальним установам та закладам без проведення аукціонів. Це стосується приміщень, підготовлених для тимчасового проживання людей, які через війну отримали статус ВПО.

Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України підтримує законопроєкт та зазначає, що його положення спрямовані на ефективне використання об'єктів державної та комунальної власності з метою забезпечення житлом ВПО які внаслідок збройної агресії втратили можливість проживати у своєму житлі або не мають можливості самостійно забезпечити себе житлом,

– йдеться у висновку Головного комітету.

Символічна орендна плата у розмірі однієї гривні відкриває шлях до залучення іноземних інвестицій та грантів. Офіційні представники місцевої влади тепер зможуть напряму співпрацювати з міжнародними організаціями, які фінансують ремонти та облаштування житлових об'єктів.

Очікується, що спрощена процедура суттєво прискорить розселення громадян у вже підготовлені будівлі, оскільки громадам більше не доведеться витрачати місяці на бюрократичні узгодження та проведення торгів.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 17 вересня підтримала дозвіл на передачу в оренду державних об'єктів для потреб ВПО. Відповідне рішення підтримали 233 народних депутатів. Правові зміни фактично розблокували таку передачу об'єктів державної та комунальної власності без аукціонів.