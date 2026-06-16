Законом не заборонено: як цивільна дружина загиблого воїна може отримати грошову допомогу

Навіть у цивільному шлюбі один з подружжя має всіляко доводити своє право на соціальні гарнатії після загибелі іншого. Зараз таких випадків чимало, коли українки, які роками жили разом із військовослужбовцями й не оформлювали стосунки офіційно, хочуть отримати виплати через їхню втрату.

Закон дозволяє отримувати жінці виплати після загибелі військового, який перебував у цивільному шлюбі

Ще до 2024 року жінки не мали права отримувати одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень після загибелі чоловіка, якщо їхній шлюб не був зареєстрований. Так, виплату отримували лише офіційні члени подружжям, батьки чи діти загиблого, або ті, хто перебував у нього на утриманні. Яка ситуація з правом на виплати зараз, пояснила команда військового адвоката Романа Лихачова.

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За словами експертів, зміни в Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" розширили список людей, які претендують на виплату грошової допомоги після загибелі воїна. Її дозволили отримувати жінкам, які фактично проживали з загиблим однією сім'єю. Тобто якщо чоловік загинув у зв'язку із захистом Батьківщини, то така жінка теж потрапляє до списку тих, кому передбачена виплата 15 мільйонів гривень, або двох мільйонів гривень, якщо смерть військового не була пов'язана безпосередньо з бойовими діями.

Як пишуть адвокати, цивільна дружина може отримати частку цієї виплати, якщо військовий ще за життя вписав її ім'я в особистому розпорядженні та його завірив командир чи нотаріус. У такому разі жінка навіть не повинна доводити факт спільного проживання через суд.

Іншим варіантом є звернення до суду, аби довести право на частину такого грошового забезпечення. Таким чином потрібно встановити юридичний факт проживання однією сім’єю. Команда Романа Лихачова уточнює, що при таких спорах посилатися можна на статтю 3 Сімейного кодексу України, яка визнає осіб, що спільно проживають, мають спільний побут, права та обов'язки – сім'єю. Це норма про цивільний шлюб.

Суд не шукає формального підтвердження шлюбу, він оцінює, чи дійсно між двома людьми існували реальні сімейні відносини. До уваги береться сукупність обставин: спільне проживання протягом певного часу, ведення спільного господарства, спільний бюджет, взаємна турбота та підтримка,

– кажуть експерти.

Суд бере до уваги докази: документи про спільну реєстрацію за однією адресою або договір оренди житла на двох. Також роль можуть зіграти свідки, які розкажуть про стосунки жінки із загиблим військовим.

Також як докази суд приймає банківські виписки про спільні витрати, наприклад, на комунальні послуги. Також суд може прийняти для ухвалення рішення листування в месенджерах, спільні фотографії за тривалий період. Якщо загиблий військовий був батьком дитини жінки, то вона може надати суду свідоцтво про народження дитини. Важливо, що суд ухвалює рішення не за одним доказом, а через їхню сукупність.

Окремо юристи дали пораду: не намагатися отримати право на виплати самостійно. Звичайно, це можливо, але будь-яка формальна помилка чи мала кількість доказів можуть стати причиною відмови. Тому фахівець може допомогти не лише зібрати всі документи й правильно подати заяву, але й зможе посприяти необхідному вирішенню спору.

Не вся сума належатиме жінці

Адвокати уточнили, що спеціальне грошове забезпечення має ділитися на всіх родичів загиблого військового, які мають на нього право. Частка суми залежить від кількості тих, хто може отримати гроші. Батьки можуть заперечувати зв'язки цивільної дружини з військовим і до цього треба бути готовим.

Військові самостійно розпоряджаються своїм грошовим забезпеченням на випадок непередбачуваних обставин

Військовослужбовець може самостійно визначити, хто отримуватиме його грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісти. Для цього він складає особисте розпорядження, де вказує осіб і частки виплат у відсотках. Документ зберігається у військовій частині, а за потреби може бути змінений або скасований.

Якщо військовий не залишив особистого розпорядження, виплати розподіляються за законом: 50% отримують найближчі родичі, а решта коштів залишається за військовим і зберігається до його повернення.

Якщо розпорядження складене на все грошове забезпечення, але військовий не згадав у ньому цивільну дружину, то жодна скарга чи судовий позов не допоможуть й отримати гроші.