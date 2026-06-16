Яка допомога передбачена цивільним, які звільнені з полону

Оцінку потреб та організацію допомог здійснюють Координаційний центр підтримки потерпілих і свідків Офісу Генпрокурора або відповідний підрозділ підтримки потерпілих і свідків обласної прокуратури, про що йдеться на сайті Мінрозвітку громад та територій.

Читайте також Американські голоси Кремля: як Росія використовує блогерів для впливу на українських полонених

Згідно з інформацією, звільнені цивільні отримують таку підтримку:

одяг, взуття, засоби гігієни та харчування;

допомога в організації зустрічі з рідними та надання мобільного зв'язку;

медична, психологічна та реабілітаційна допомога;

безоплатна правова допомога;

соціальні послуги та супровід;

відновлення документів;

тимчасове житло (за потреби).

Зверніть увагу! Також їм передбачена одноразова виплата у розмірі 50 тисяч гривень.

Для цивільних осіб, які повернулися з неволі самостійно (тобто без офіційної процедури звільнення), передбачена та сама підтримка. Але вони не містять у собі відновлення документів, організацію зустрічі з близькими, а також одяг, взуття, засоби гігієни та харчування.

Як отримати грошову виплату? Для цього слід подати до Міністерства розвитку громад та територій України відповідну заяву, копію паспорта, РНОКПП (ідентифікаційний код), а ще реквізити банківського рахунку (IBAN).

Звільнені цивільні у межах офіційних процедур мають додати до документів довідку від Об'єднаного центру СБУ, яка підтверджує факт та термін перебування в незаконному утриманні.

Для тих, хто повернувся з неволі самостійно:

інформацію від Об'єднаного центру СБУ з обліку осіб, незаконно позбавлених волі;

документ про визнання особи потерпілою у кримінальному провадженні (за статтею 146-1 ККУ "Насильницьке зникнення" або за злочинами проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку).

Подати заяву можна поштою, за адресою: 01135, місто Київ, проспект Берестейський, 14.

Також надіслати відповідні документи можна на електронну пошту – miu@mtu.gov.ua.

Водночас законодавством передбачені окремі обмеження щодо призначення виплат,

– додали у відомстві.

Виплату не призначають за таких обставин:

людина була засуджена за злочини проти національної безпеки України або за колабораційну діяльність; особа відбувала покарання за загальнокримінальні злочини на ТОТ або в Росії; українець або українка вже має офіційно встановлений факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії Росії відповідно до Закону України № 2010-IX.

Якщо особу підозрюють у злочині, то виплату можуть тимчасово зупинити.

У випадку, якщо справу закриють або людину виправдають, то виплату поновлюють.

Важливо! Якщо щодо людини встановлять факт незаконного позбавлення свободи відповідно до ЗУ № 2010-IX, то вона матиме право на разову виплату 50 тисяч гривень, а ще додатково 100 тисяч гривень за кожен повний рік, який був проведений у російському полоні.

Що ще відомо про допомогу після звільнення з полону

Український уряд активно надає підтримку військовим, які були звільнені з полону. Так, кожен звільнений з полону військовослужбовець, отримує одноразову допомогу. Її розмір становить 100 тисяч гривень. Також передбачена щорічна виплата – у розмірі 100 тисяч – за кожен рік перебування в полоні.

Крім того, під час перебування у полоні зберігається виплата грошового забезпечення за останнім місцем служби (зокрема, додаткова винагорода в розмірі 100 000 гривень). Після звільнення людині надається 90 днів відпустки. Наразі її можна отримати без додаткових умов щодо прийняття рішення про службу