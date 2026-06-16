Какая помощь предусмотрена гражданским лицам, освобожденным из плена

Оценку потребностей и организацию помощи осуществляют Координационный центр поддержки потерпевших и свидетелей Офиса Генерального прокурора или соответствующее подразделение поддержки потерпевших и свидетелей областной прокуратуры, о чем говорится на сайте Минразвития общин и территорий.

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Согласно информации, освобожденные гражданские лица получают такую поддержку:

одежду, обувь, средства гигиены и питание;

помощь в организации встречи с родными и предоставлении мобильной связи;

медицинская, психологическая и реабилитационная помощь;

бесплатная правовая помощь;

социальные услуги и сопровождение;

восстановление документов;

временное жилье (при необходимости).

Обратите внимание! Также им предусмотрена единовременная выплата в размере 50 тысяч гривен.

Для гражданских лиц, вернувшихся из плена самостоятельно (то есть без официальной процедуры освобождения), предусмотрена та же поддержка. Но она не включает восстановление документов, организацию встречи с близкими, а также одежду, обувь, средства гигиены и питание.

Как получить денежную выплату? Для этого необходимо подать в Министерство развития общин и территорий Украины соответствующее заявление, копию паспорта, РНОКПП (идентификационный код), а также реквизиты банковского счета (IBAN).

Освобожденные гражданские лица в рамках официальных процедур должны приложить к документам справку из Объединенного центра СБУ, подтверждающую факт и срок пребывания в незаконном удержании.

Для тех, кто вернулся из плена самостоятельно:

информацию от Объединенного центра СБУ по учету лиц, незаконно лишенных свободы;

документ о признании лица потерпевшим в уголовном производстве (по статье 146-1 УК "Насильственное исчезновение" или по преступлениям против мира, безопасности человечества и международного правопорядка).

Подать заявление можно по почте по адресу: 01135, г. Киев, проспект Берестейский, 14.

Также отправить соответствующие документы можно на электронную почту – miu@mtu.gov.ua.

Вместе с тем законодательством предусмотрены отдельные ограничения в отношении назначения выплат,

– добавили в ведомстве.

Выплату не назначают при следующих обстоятельствах:

человек был осужден за преступления против национальной безопасности Украины или за коллаборационную деятельность; лицо отбывало наказание за общеуголовные преступления на ВОТ или в России; украинец или украинка уже имеет официально установленный факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии России в соответствии с Законом Украины № 2010-IX.

Если лицо подозревается в преступлении, то выплату могут временно приостановить.

В случае, если дело закроют или человека оправдают, выплату возобновят.

Важно! Если в отношении человека будет установлен факт незаконного лишения свободы в соответствии с ЗУ № 2010-IX, то он будет иметь право на разовую выплату 50 тысяч гривен, а также дополнительно 100 тысяч гривен за каждый полный год, проведенный в российском плену.

Что еще известно о помощи после освобождения из плена

Украинское правительство активно оказывает поддержку военным, освобожденным из плена. Так, каждый освобожденный из плена военнослужащий получает единовременную помощь. Ее размер составляет 100 тысяч гривен. Также предусмотрена ежегодная выплата – в размере 100 тысяч – за каждый год пребывания в плену.

Кроме того, во время пребывания в плену сохраняется выплата денежного обеспечения по последнему месту службы (в частности, дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен). После освобождения человеку предоставляется 90 дней отпуска. Сейчас ее можно получить без дополнительных условий относительно принятия решения о службе