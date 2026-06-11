Его видео регулярно показывали украинским бойцам в плену. Об этом говорится в расследовании Insight News, основанном на показаниях бывшего украинского военнопленного Давида Прадченко.

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Как Россия давит на пленных с помощью пропаганды?

Указывают, что Россия использует не только военную силу, но и масштабные информационно-психологические операции,, направленные на подрыв морального духа украинцев. Одним из элементов этого стало привлечение западных журналистов.

Происхождение таких "блогеров" придает кремлевским нарративам дополнительную легитимность. В основе материала лежат показания украинского морского пехотинца Давида Прадченко, который провел в российском плену 1104 дня.

Его освободили во время обмена 19 апреля 2025 года. Бывший пленный рассказал, что в местах содержания украинцев систематически подвергали психологическому давлению с помощью специально отобранного пропагандистского контента.

По словам морпеха, охранники регулярно включали военнопленным видео американского блогера Патрика Ланкастера, который известен распространением прокремлевских нарративов о войне, которую начала Россия против Украины.

Москва пыталась использовать его американское гражданство как доказательство, что даже на Западе якобы поддерживают их действия. Пленным навязывали, что сопротивление Украины не имеет смысла, поскольку позицию Кремля разделяют даже в США.

Прадченко назвал такие трансляции частью так называемых «программ зомбирования», и отметил, что администрация мест содержания не ограничивалась обычной пропагандой, а пыталась влиять на восприятие реальности пленными.

Авторы расследования отмечают, что использование западного пропагандиста имело особое значение для России. В отличие от государственных каналов, которые украинские военные воспринимали как очевидный источник пропаганды, американец должен был создавать иллюзию международного консенсуса и усиливать веру в ложь Кремля.

Что известно о Ланкастере?

В материале указывается, что Патрик Ланкастер является бывшим криптологом Военно-морских сил США. После начала российской агрессии в 2014 году он переехал на восток Украины, а впоследствии поселился в оккупированном россиянами Донецке.

Согласно обнародованной информации, в течение последних лет он стал одной из самых известных западных фигур, продвигающих российское видение войны, одновременно позиционируя себя как исключительно независимого журналиста.

Расследователи обращают внимание, что блогер сотрудничал с российскими государственными СМИ, в частности с RT, Ruptly и телеканалом Министерства обороны России «Звезда». Его материалы также транслировались на каналах "Россия-1" и "Россия-24".

OSINT-аналитики неоднократно указывали на тесную связь его деятельности с российской информационной машиной, в частности, Ланкастер имел доступ к российским операциям и оккупированным территориям, что было недоступно для других.

Более того, он даже заявлял, что стал первым западным журналистом,, который попал на территорию "Азовстали" после захвата завода оккупантами в 2022 году. Для работы на оккупированных территориях он получал официальную аккредитацию от подконтрольных российской стороне структур.

В расследовании говорится, что такие деятели играют важную роль в схеме так называемого «отмывания информации». Суть механизма заключается в том, что российские нарративы сначала распространяются через иностранных блогеров и журналистов.

А впоследствии они используются как якобы независимое подтверждение позиции Кремля. Таким образом создается реальное впечатление, что российские тезисы якобы активно поддерживают люди, находящиеся не на территории России.

Как это воспринимали пленные?

Впрочем, по словам Прадченко, значительная часть военнопленных не поддавалась такому влиянию. Многие воспринимали эти заявления критически и отвергали утверждения о якобы поражении Украины или прекращении ее существования как государства.

Он рассказал, что постоянное повторение пропагандистских месседжей, напротив, в большинстве случаев вызывало у украинских бойцов еще больший скептицизм в отношении информации, которую регулярно и принудительно распространяли российские охранники.

Авторы считают, что история Патрика Ланкастера демонстрирует более широкую тенденцию в российской информационной политике. Кремль все чаще полагается не только на государственные СМИ, но и на сеть иностранных инфлюенсеров и комментаторов, которые помогают продвигать нужные нарративы среди международной аудитории.

В случае с украинскими военнопленными это использовалось не только как инструмент пропаганды, но и как часть психологического давления, направленного на подрыв духа и стойкости людей, изолированных от независимых источников.