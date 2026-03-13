Сколько будут платить военным освобожденным из плена?
О том, как государство поддерживает бывших военнопленных, говорится в сообщении Министерства обороны.
Так, освобожденные из плена служащие могут получить единовременную финансовую помощь в размере 100 тысяч гривен. В частности предоставляется:
- ежегодная помощь за годы в плену;
- 90 дней оплачиваемого отпуска;
- лечение;
- услуги соцзащиты.
Заметьте! Чтобы получить выплату нужно подать заявление в Минразвития. Однако перед тем должен быть установлен факт плена – это отдельный юридический документ, иногда – судебный.
Подать обращение можно онлайн через сайт Минразвития или Национального информационного бюро. К заявлению нужно приложить копии:
- документов, которые удостоверяют личность;
- ИНН;
- реквизитов банковского счета.
Можно подать заявление также на ежегодную помощь. Речь идет о выплате в 100 тысяч гривен за каждый полный год в плену.
Обратите внимание! Такую помощь можно оформить и получать не только после освобождения. Право на поддержку имеют также семьи военнопленных, которые еще ждут.
Известно, что для получения статуса лица, лишенного личной свободы в результате войны, нужно обратиться в Минразвития – подать соответствующее заявление. А чтобы получить справку о пребывании в плену – надо подать запрос в Национальное информационное бюро.
Как получить другую помощь?
Прежде всего надо знать об автоматическом получении статуса УБД для тех, кто прошел плен. Также для них есть:
- право на отсрочку;
- возможность первоочередного получения жилья;
- ваучер на обучение, переквалификацию;
- увольнение со службы.
В то же время государство поддерживает бывших пленных "медицинским пакетом". Речь идет о первичном осмотре и предоставлении рекомендаций для дальнейшей реабилитации. У защитников также есть право на лечение за рубежом, однако если получить соответствующее заключение от ВВК.
В частности освобожденным из плена оказывают правовую помощь: первичную и вторичную. Первая имеет целью консультацию, написания жалоб или заявлений. Вторая – составление документов и защита в судах.
Сколько украинцев освободили из плена?
По сообщению Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ) за 4 года работы удалось освободить из российского плена 8 050 украинцев.
За время полномасштабной войны провели более, чем 70 обменов. Среди освобожденных – и гражданские, и военные.
В частности на одной из пресс-конференций Владимир Зеленский рассказал, что сейчас Россия держит в плену до 7 тысяч украинских служащих. Зато в украинском плену – около 4 тысяч россиян.
Что еще нужно знать о поддержке от государства для украинских военных?
Участники боевых действий имеют право на бесплатный земельный участок – вне очереди. Однако во время военного положения процедуру ограничили, ведь сейчас работа по разработке документов землеустройства приостановлена.
В то же время чтобы получить статус УБД нужно доказать непосредственное пребывание в зоне боевых действий. Например, если защищать страну в подразделении ПВО – получения статуса под вопросом.