Кто получит до 3 тысяч гривен 15 марта?
Речь идет о помощи для внутренне перемещенных лиц, о чем сообщали в Черновицкой областной военной администрации.
Дело в том, что с августа 2023 года было введено два выплатных периода – 15 и 28 числа каждого месяца. Тогда как раньше их было три – 3, 13 и 23 числа.
Это означает, что Минсоцполитики перечисляет бюджетные средства для выплаты пособия на проживание для ВПЛ после 15 и 28 числа ежемесячно,
– объяснили в ОВА.
Напомним, что поддержка от правительства продолжается, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в семье (в течение трехмесячного периода, за который учитываются доходы на момент продолжения выплаты) не превышает четырех размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Об этом писали в Пенсионном фонде.
С 1 января 2026 года он составляет 2 595 гривен. То есть помощь на проживание ВПЛ продолжается, если совокупный доход на одного получателя в семье не превышает 10 380 гривен.
Без учета этого показателя помощь на проживание ВПЛ продолжается для таких людей:
- если человек получает пенсию, размер которой не превышает 10 380 гривен;
- лицам с инвалидностью I и II группы;
- несовершеннолетним детям с инвалидностью в возрасте;
- детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, а также лицам из их числа в возрасте до 23 лет, а также родителям-воспитателям, приемным родителям и опекунам (попечителям).
Обратите внимание! Дети и лица с инвалидностью могут получить 3 тысяч гривен, тогда как взрослые – 2 тысячи.
Что еще следует знать ВПЛ в 2026 году?
В феврале 2026 года правительство упростило механизм обеспечения ВПЛ жильем (временным). Организации, которые предоставляют приют внутренне перемещенным лицам, могут арендовать государственное и коммунальное имущество на льготных условиях.
Общественные объединения, благотворительные организации могут арендовать помещения для проживания ВПЛ за 0,01 от расчетной арендной платы. Государственные и коммунальные учреждения в области образования, здравоохранения и другие – за 1 гривну в год за каждый объект.