Хто отримає до 3 тисяч гривень 15 березня?
Мова йде про допомогу для внутрішньо переміщених осіб, про що повідомляли у Чернівецькій обласній військовій адміністрації.
Річ у тім, що з серпня 2023 року було запроваджено два виплатних періоди – 15 та 28 числа кожного місяця. Тоді як раніше їх було три – 3, 13 та 23 числа.
Це означає, що Мінсоцполітики перераховує бюджетні кошти для виплати допомоги на проживання для ВПО після 15 і 28 числа щомісяця,
– пояснили в ОВА.
Нагадаємо, що підтримка від уряду продовжується, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в родині (протягом тримісячного періоду, за який враховуються доходи на момент продовження виплати) не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Про це писали у Пенсійному фонді.
З 1 січня 2026 року він становить 2 595 гривень. Тобто допомога на проживання ВПО продовжується, якщо сукупний дохід на одного отримувача в сім’ї не перевищує 10 380 гривень.
Без урахування цього показника допомога на проживання ВПО продовжується для таких людей:
- якщо людина отримує пенсію, розмір якої не перевищує 10 380 гривень;
- особам з інвалідністю I та II групи;
- неповнолітнім дітям з інвалідністю віком;
- дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з-поміж них віком до 23 років, а також батькам-вихователям, прийомним батькам та опікунам (піклувальникам).
Зверніть увагу! Діти та особи з інвалідністю можуть отримати 3 тисяч гривень, тоді як дорослі – 2 тисячі.
Що ще слід знати ВПО у 2026 році?
У лютому 2026 року уряд спростив механізм забезпечення ВПО житлом (тимчасовим). Організації, які надають прихисток внутрішньо переміщеним особам, можуть орендувати державне та комунальне майно на пільгових умовах.
Громадські об’єднання, благодійні організації можуть орендувати приміщення для проживання ВПО за 0,01 від розрахункової орендної плати. Державні та комунальні установи у галузях освіти, охорони здоров’я та інші – за 1 гривню на рік за кожен об'єкт.