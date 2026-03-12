Хто отримає до 3 тисяч гривень 15 березня?

Мова йде про допомогу для внутрішньо переміщених осіб, про що повідомляли у Чернівецькій обласній військовій адміністрації.

Читайте також Виплату у розмірі 1 500 гривень надають українцям: оформити заявку можна лише до 16 березня

Річ у тім, що з серпня 2023 року було запроваджено два виплатних періоди – 15 та 28 числа кожного місяця. Тоді як раніше їх було три – 3, 13 та 23 числа.

Це означає, що Мінсоцполітики перераховує бюджетні кошти для виплати допомоги на проживання для ВПО після 15 і 28 числа щомісяця,

– пояснили в ОВА.

Нагадаємо, що підтримка від уряду продовжується, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в родині (протягом тримісячного періоду, за який враховуються доходи на момент продовження виплати) не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Про це писали у Пенсійному фонді.

З 1 січня 2026 року він становить 2 595 гривень. Тобто допомога на проживання ВПО продовжується, якщо сукупний дохід на одного отримувача в сім’ї не перевищує 10 380 гривень.

Без урахування цього показника допомога на проживання ВПО продовжується для таких людей:

якщо людина отримує пенсію, розмір якої не перевищує 10 380 гривень;

особам з інвалідністю I та II групи;

неповнолітнім дітям з інвалідністю віком;

дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з-поміж них віком до 23 років, а також батькам-вихователям, прийомним батькам та опікунам (піклувальникам).

Зверніть увагу! Діти та особи з інвалідністю можуть отримати 3 тисяч гривень, тоді як дорослі – 2 тисячі.

Що ще слід знати ВПО у 2026 році?