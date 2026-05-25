Об этом пишет Черниговский областной ТЦК и СП.

К теме Временно непригоден или исключен из учета: как ВВК определяет статус призывников в 2026 году

Какие выплаты и гарантии получают освобожденные из плена защитники?

В ТЦК отметили, что каждый освобожденный из плена защитник или защитница получает единовременное пособие в размере 100 тысяч гривен. Также предусмотрена ежегодная выплата в таком же размере за каждый год пребывания в плену.

За военнослужащими также сохраняется денежное обеспечение по последнему месту службы, включая все дополнительные выплаты.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

После возвращения из плена военные имеют право на 90 дней оплачиваемого отпуска с сохранением денежного обеспечения. Отпуск предоставляется независимо от того, планирует ли человек продолжать службу.

Государство также гарантирует полное медицинское обследование, лечение, реабилитацию, психологическую и правовую помощь. При необходимости и в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии возможно лечение за рубежом.

Среди социальных гарантий для освобожденных из плена военных:

автоматическое предоставление статуса участника боевых действий;

приравнивание травм и заболеваний, полученных в плену, к боевым;

первоочередное обеспечение жильем;

сохранение места работы;

кредитные каникулы;

отсрочка от мобилизации;

поддержка в получении образования.

В Черниговском ТЦК и СП отметили, что возвращение из плена – это не только возвращение домой, но и право на поддержку, восстановления и достойное отношение к военным, которые пережили тяжелые испытания.