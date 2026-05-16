Виплат після звільнення не буде: чому військовим можуть відмовити в додатковій грошовій допомозі

Декому з військових відмовляють у виплатах чи інших правових гарантіях після демобілізації. Підстави для цього визначені нормами чинного законодавства, тому відмова часто стає цілком законна. Попри це, оскаржити її завджди можна в судовому порядку.

Коли військовому можуть відмовити у виплаті після звільнення?

За деякі порушення військовий після демобілізації позбавляється права на виплату одноразової грошової допомоги та інших форм грошового забезпечення. Таких випадків є чимало, розповіли в коментарі 24 Каналу експерти юридичної компанії Main Business Partner.

Одна з причин, чому військового звільняють без права на виплати є службова невідповідність. Йдеться про ті випадки, коли воїна звільнили через дискредитацію. Тобто коли він вчинив якісь дії, які не дозволені службовим статутом.

Також права на виплати у військового після звільнення не буде, якщо проти нього є кримінальне провадження. Набрання законної сили обвинувальним вироком суду, що передбачає покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі забороняє здійснювати гарантовані виплати після демобілізації.

Так само таке покарання застосовують через скоєне корупційне правопорушення, а саме після притягнення до адміністративної відповідальності за корупційні діяння.

Вчинення СЗЧ, дезертирства чи втрата звання теж позбавляють військового законних виплат.

Серед інших, менш грубих порушень, експерти називають неправильно оформлений рапорт або відсутність документів, що підтверджують підстави для виплати. У цих випадках так само не матиме права на грошову допомогу. Також виплат позбавляють при повторному звільненні.

Якщо військовий уже звільнявся раніше і отримував виплати, за винятком випадків, коли виплати не були отримані через дискредитуючі підстави, то йому можуть відмовити в наданні фінансової допомоги,

– зазначили в юридичній компанії.

Чи можна оскаржити скасування виплат через суд?

Така практика в військовому праві є. Судді стають на бік воїнів лише якщо вони точно мають право на грошову допомогу й не мали відмов через зазначені вище умови. Так показовою є справа Львівського окружного суду.

Військовий, якому на момент служби було менше, ніж 25 років звільнився в запас і лише після цього подав заявку на отримання виплат.

Солдат уклав контракт під час повномасштабної війни. Він прослужив певний час і після набрання чинності постанови Кабінету Міністрів №153, він мав підстави для отримання одноразової виплати, розміром один мільйон гривень. Але у військовій частині чоловік отримав відмову.

У відзиві на позовну заяву представник частини пояснив, що нібито солдат не має права на цю виплату. Мовляв, мільйон гривень отримують ті військові, які нині проходять службу, а цей військовий був звільнений у запас.

Ключовою стала прискіпливість судді до деталей. Вона визначила, що громадянин став до лав ЗСУ у 2021 році й мав контракт до 2023. Після цього продовжив його далі й служив у Луганській та Донецькій областях. За роки служби він мав поранення – отримав осколкову травму під час мінометного обстрілу.

Уже у 2025 році солдат отримав відмову в законній виплаті, нібито через те, що уклав контракт на проходження військової служби ще до повномасштабної війни.

Суд відхилив твердження представника військової частини, адже чоловік уклав новий контракт у 2023 році. Було зазначено, що в постанові не йдеться про те, що права на отримання одноразової грошової винагороди не мають колишні військовослужбовці, якщо вони дотрималися інших умов.

Так суддя задовольнила позов солдата, а відмову частини у виплаті одного мільйона грошової допомоги визнано протиправною.

Так само справу проти військової частини виграли адвокати команди Романа Лихачова.

До нас звернувся оборонець, з яким військова частина при звільненні не розрахувалася в повному обсязі. Ми підготували та направили адміністративний позов до суду,

– йдеться в повідомленні.



Позитивне рішення щодо виплат військовому після звільнення / Скриншот

Після розгляду справи вимоги військового та його захисників були виконані. Військову частину зобов'язали нарахувати та виплатити службовцю грошове забезпечення з використанням показника прожиткового мінімуму для працездатної особи. Крім того, воїну здійснили індексацію грошового забезпечення та надали підіймальну допомогу у зв’язку з переїздом на нове місце служби, яка складала суму місячного грошового забезпечення.

Коли військовим відмовляли в додаткових виплатах?

Суд відмовив військовому у позові про отримання 50% виплати при звільненні. Таке рішення пояснили тим, що чоловік потрапив до війська по мобілізації. А законодавство не передбачає, що мобілізовані військові отримують одноразову допомогу за кожен місяць служби. Виплата нараховується їм за іншими правилами.

Грошове забезпечення також не надається військовим, яких перевели на державну службу. Верховний Суд підтвердив, що під час такого відрядження службовець не отримує грошове забезпечення як на службі, адже такі виплати регулюються різними нормативно-правовими актами.