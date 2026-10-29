Хотів виїхати за гроші: прикордонники зупинили спробу підкупу у "Грушеві"

Прикордонники на одному з пунктів пропуску відмовили чоловіку у виїзді з України. Через це він намагався вирішити питання по-іншому й запропонував хабар.

Спроба надання неправомірної вигоди "провалилася"

Відомо, що 28-річний львів'янин хотів перетнути кордон у пункті пропуску "Грушів". Прикордонники перевірили його, але відмовили у виїзді. Тоді чоловік і вирішив скоїти порушення. Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Під час розмови з прикордонницею громадянин не зміг чітко пояснити, навіщо він їде до Польщі. Через це службовці не могли дозволити виїзд з України. Чоловік натомість не зупинився.

Щоб вплинути на рішення щодо перетину кордону, чоловік вклав 600 доларів США до пакета документів і передав його прикордонниці,

– йдеться в повідомленні.

Військовослужбовиця відмовилася від пропозиції та повідомила до Нацполіції про можливе кримінальне порушення за статтею 369 Кримінального кодексу України про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Львів'янин намагався дати хабар прикордонниці: відео

Це лише один з випадків, коли прикордонна служба України показала свою нульову толерантність до корупції. За інформацією 7-го прикордонного Карпатського загону, за 2026 рік службовці вже у 392 випадках відмовлялися від неправомірної вигоди.

Загальна сума запропонованих коштів перевищила 1,6 мільйона гривень. Гроші пропонували у гривнях та іноземній валюті,

– зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, влітку за аналогічний злочин судили жителя Житомира. Чоловік намагався підкупити прикордонника сотнею доларів, щоб отримати дозвіл на виїзд з України.

Сокальський районний суд призначив чоловіку штраф у розмірі 17 тисяч гривень за спробу підкупу, конфіскувавши запропоновану купюру.