Житель Житомира хотів підкупити прикордонників

Неодноразово було відомо про спроби підкупу державних службовців. Нещодавно Сокальський районний суд призначив українцю штраф, за те, що він пропонував прикордоннику 100 доларів за виїзд. Про це йде мова у матеріалах справи 454/2481/25.

До теми У доларах, строках і штрафах: які розцінки на хабарі під час війни

Відомо, що чоловік не мав права на виїзд за кордон, тому намагався заплатити прикордоннику на пункті пропуску "Угринів – Долгобичув", аби отримати дозвіл. У зв'язку з цим чоловік пропонував 100 доларів. Це сталося у 2025 році.

Прикордонник не взяв хабар у жителя Житомира, але передав інформацію правоохоронцям.

На суді чоловік визнав провину. За свою винахідливу ідею він отримав штраф у розмірі 17 тисяч гривень. При цьому купюру, яку чоловік пропонував прикордоннику, конфіскували.

Під час війни виїхати з України не можуть чоловіки віком від 25 до 60 років, в яких не оформлена відстрочка чи бронювання, а також немає інших документів, які б дозволяли виїзд.

Адвокат Руслан Ружицький у своєму інстаграмі розповів, що у випадку, коли прикордонники відмовляють у виїзді чоловікам, які мають право на виїзд, то в такому випадку саме громадянин є постражадлою стороною.

А якщо він не мав права на виїзд, то на що він розраховував, коли давав 100 доларів? Тому що прикордонник навіть за великі гроші не може пропустити через кордон офіційно,

– каже експерт.

Скільки коштує незаконний виїзд за кордон під час воєнного стану

Розслідувачі 24 Каналу з'ясували, що вартість незаконного виїзду з України під час воєнного стану залежить від регіону та схеми переправлення і коливається від 500 євро до 19 тисяч доларів. Найдорожчі "послуги" стосуються використання фіктивних документів або складних маршрутів, однак навіть після сплати великих сум більшість таких схем викривають правоохоронці.

Нещодавно на пункті пропуску "Маяки – Удобне – Паланка" 62-річний житель Київської області, який мав заборону на виїзд через борг зі сплати аліментів понад один мільйон гривень, запропонував прикордоннику 5 тисяч доларів за безперешкодний перетин кордону. Військовослужбовець відмовився від хабаря та повідомив про спробу підкупу правоохоронців.