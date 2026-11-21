Зламана пральна машина чи холодильник можуть обернутися не лише незручностями, а й додатковими витратами. Однак під час гарантійного ремонту покупець не повинен самостійно оплачувати діагностику, транспортування та усунення заводського дефекту. Закон також встановлює строки ремонту та передбачає компенсацію за їх порушення.

Хто насправді оплачує ремонт та діагностику несправного товару

Коли придбаний ґаджет або побутовий прилад несподівано ламається, усі витрати на відновлення його роботи лягають на плечі виробника або продавця. Відповідно до статті 8 Закону України "Про захист прав споживачів", покупець має безумовне право вимагати безкоштовного ремонту впродовж усього гарантійного періоду. Крім того, первинна діагностика техніки для з'ясування причин дефекту також проводиться повністю за рахунок сервісу, зазначають фахівці Держпродспоживслужби.

Якщо магазин відправляє вас напряму до виробника чи авторизованої майстерні, знайте: закон дозволяє вам самостійно обрати, до кого звернутися. Ви маєте повне право принести бракований товар саме в точку продажу, де його купували, і торговельна мережа зобов'язана прийняти його на обслуговування.

Хто візьме на себе доставку важких і великогабаритних приладів

Транспортування несправного холодильника, пральної чи посудомийної машини нерідко стає окремою статтею витрат, але платити за це покупець не повинен. Якщо техніка важить понад 5 кілограмів або належить до категорії великогабаритної, її доставку до сервісного центру й назад зобов'язаний оплатити та організувати продавець або виробник.

Фахівці наполегливо радять утриматися від спроб відвезти важку побутову техніку самостійно. Якщо під час перевезення власним транспортом корпус отримає вм'ятину або внутрішні пошкодження, сервісний центр матиме законну підставу відмовити у безкоштовному обслуговуванні через порушення правил транспортування.

У які строки мають полагодити прилад і що належить за затримку

На усунення заводських дефектів закон відводить рівно 14 днів із дня звернення споживача. Цей строк можна збільшити виключно за вашої письмової згоди, тому уважно читайте папери, які дають на підпис.

За кожен день затримки понад встановлений двотижневий термін сервісний центр або магазин зобов'язані виплатити неустойку в розмірі 1% від вартості товару. Більше того, сам гарантійний термін автоматично продовжується на весь час, поки техніка перебувала в майстерні. Якщо ж відновити пристрій неможливо або економічно невигідно, компанія повинна запропонувати аналогічну заміну або повністю повернути гроші.

На час проведення ремонтних робіт споживач також має право вимагати надання аналогічного товару з обмінного фонду. Продавці зобов'язані формувати такий фонд для основних категорій техніки та надавати підмінний пристрій із безкоштовною доставкою.

Що треба перевірити у квитанції, аби не втратити гарантію

Оформлюючи передачу приладу на ремонт, сервіс зобов'язаний видати квитанцію із детальним описом зовнішнього вигляду товару, зазначенням серійного номера, точної дати прийому та опису заявленого дефекту. Зверніть увагу на текст дрібним шрифтом: часом майстерні вписують приховану згоду на збільшення строку ремонту у разі відсутності деталей, що позбавляє вас права на неустойку.

Коли пристрій повертають, обов'язково перевірте його працездатність у присутності співробітників сервісу. Ви втратите право на безкоштовний ремонт лише за умови, якщо поломка сталася з вашої вини – через удари, потрапляння вологи, порушення правил експлуатації або зірвані пломби виробника.

Які нормативні рішення регулюють ці правила

Оновлений механізм захисту покупців діє відповідно до Порядку гарантійного ремонту або заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого урядовою постановою № 1251 від 28 листопада 2023 року. Цей нормативний акт остаточно замінив застарілий порядок 2002 року та посилив вимоги до сервісних центрів щодо фіксації строків і видачі підмінних пристроїв.

До слова, українці можуть подавати скарги про неякісний товар, продукцію чи техніку. Дані про порушення передають до правоохоронців, митників, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та інших держаних органів. Скарги можна подавати поштою або онлайн через сайт відповідної структури. Виробника неякісної продукції можуть оштрафуввати а техніку вилучити або ж заборонити її продаж.