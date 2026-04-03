Як українці можуть впливати на якість товарів?
Товари нехарчової продукції найчастіше перевіряють в магазинах та на виробництві. Проте скарги чи інформація про нещасні випадки дозволяє посилювати цей контроль. Про це розповіли в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці.
Кабінет Міністрів України ще у 2011 році встановив законодавчі норми, за якими люди мають право повідомляти про неякісні товари, зокрема й нехарчові. Громадяни звертаються зі скаргами щодо небезпечної нехарчової продукції й усі ці звернення обов'язково беруть на облік.
Правила, описані в Постанові Кабміну № 1400, визначають збір й аналіз інформації про неякісні товари. Відповідальні органи повинні фіксувати й реагувати на всі звернення громадян щодо небезпечної нехарчової продукції. Тоді вдається підсумувати, які товари були найбільш "проблемними".
Зокрема, аналізуються причини звернень людей, кількість нещасних випадків і шкоди здоров’ю. Інформацію беруть зі скарг, а також з результатів перевірок продукції та повідомлень від медичних закладів, куди звертаються постраждалі.
Дані про виявлені порушення передаються до митниці, правоохоронних органів та інших державних установ.
Кожне звернення – це не просто скарга, а важливий сигнал, який допомагає зробити ринок безпечнішим. Тому, якщо товар завдав шкоди або викликає підозру, звернення до відповідних органів – це не лише захист власних прав, а й внесок у безпеку інших,
– йдеться в повідомленні.
Як поскаржитися в органи ринкового нагляду в Україні?
Згідно з Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" українці можуть подавати скарги до органів ринкового нагляду. Звернення щодо продуктів, побутових товарів, техніки – подаються до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Скаргу можна подати поштою або онлайн через офіційний сайт відповідного органу. Варто описати проблему, яка виникла, й додатково надати фото чи чек. У разі виявлення порушень органи можуть або заборонити продаж, або оштрафувати виробника.
Що відомо про небезпечні товари та реакцію на скарги споживачів?
Статистика Держпродспоживслужби показала, що за рік фахівці виявили понад два мільйони небезпечних нехарчових товарів. На виробників регулярно накладали штрафи, загальна сума яких склала 55 мільйонів гривень. Серед небезпечних покупок були дитячі іграшки, мийні засоби, електрообладнання та обігрівачі.
Також в Україні є система швидких повідомлень про небезпечні харчі, що працює за прикладом європейської системи.