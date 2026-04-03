Как украинцы могут влиять на качество товаров?
Товары непищевой продукции чаще всего проверяют в магазинах и на производстве. Однако жалобы или информация о несчастных случаях позволяет усиливать этот контроль. Об этом рассказали в Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда.
Кабинет Министров Украины еще в 2011 году установил законодательные нормы, по которым люди имеют право сообщать о некачественных товарах, в том числе и непищевые. Граждане обращаются с жалобами относительно опасной непищевой продукции и все эти обращения обязательно берут на учет.
Правила, описаны в Постановлении Кабмина № 1400, определяют сбор и анализ информации о некачественных товарах. Ответственные органы должны фиксировать и реагировать на все обращения граждан относительно опасной непищевой продукции. Тогда удается подытожить, какие товары были наиболее "проблемными".
В частности, анализируются причины обращений людей, количество несчастных случаев и вреда здоровью. Информацию берут из жалоб, а также из результатов проверок продукции и сообщений от медицинских учреждений, куда обращаются пострадавшие.
Данные о выявленных нарушениях передаются в таможню, правоохранительные органы и другие государственные учреждения.
Каждое обращение – это не просто жалоба, а важный сигнал, который помогает сделать рынок безопасным. Поэтому, если товар нанес ущерб или вызывает подозрение, обращение в соответствующие органы – это не только защита собственных прав, но и вклад в безопасность других,
– говорится в сообщении.
Как пожаловаться в органы рыночного надзора в Украине?
Согласно Закону Украины "О государственном рыночном надзоре и контроле непищевой продукции" украинцы могут подавать жалобы в органы рыночного надзора. Обращение относительно продуктов, бытовых товаров, техники – подаются в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Жалобу можно подать по почте или онлайн через официальный сайт соответствующего органа. Стоит описать проблему, которая возникла, и дополнительно предоставить фото или чек. В случае выявления нарушений органы могут или запретить продажу, или оштрафовать производителя.
Что известно об опасных товарах и реакции на жалобы потребителей?
Статистика Госпродпотребслужбы показала, что за год специалисты обнаружили более двух миллионов опасных непищевых товаров. На производителей регулярно накладывали штрафы, общая сумма которых составила 55 миллионов гривен. Среди опасных покупок были детские игрушки, моющие средства, электрооборудование и обогреватели.
Также в Украине есть система быстрых сообщений об опасных продуктах, работающая по примеру европейской системы.