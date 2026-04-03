Как украинцы могут влиять на качество товаров?

Товары непищевой продукции чаще всего проверяют в магазинах и на производстве. Однако жалобы или информация о несчастных случаях позволяет усиливать этот контроль. Об этом рассказали в Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда.

Кабинет Министров Украины еще в 2011 году установил законодательные нормы, по которым люди имеют право сообщать о некачественных товарах, в том числе и непищевые. Граждане обращаются с жалобами относительно опасной непищевой продукции и все эти обращения обязательно берут на учет.

Правила, описаны в Постановлении Кабмина № 1400, определяют сбор и анализ информации о некачественных товарах. Ответственные органы должны фиксировать и реагировать на все обращения граждан относительно опасной непищевой продукции. Тогда удается подытожить, какие товары были наиболее "проблемными".

В частности, анализируются причины обращений людей, количество несчастных случаев и вреда здоровью. Информацию берут из жалоб, а также из результатов проверок продукции и сообщений от медицинских учреждений, куда обращаются пострадавшие.

Данные о выявленных нарушениях передаются в таможню, правоохранительные органы и другие государственные учреждения.

Каждое обращение – это не просто жалоба, а важный сигнал, который помогает сделать рынок безопасным. Поэтому, если товар нанес ущерб или вызывает подозрение, обращение в соответствующие органы – это не только защита собственных прав, но и вклад в безопасность других,

– говорится в сообщении.

Как пожаловаться в органы рыночного надзора в Украине?

Согласно Закону Украины "О государственном рыночном надзоре и контроле непищевой продукции" украинцы могут подавать жалобы в органы рыночного надзора. Обращение относительно продуктов, бытовых товаров, техники – подаются в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Жалобу можно подать по почте или онлайн через официальный сайт соответствующего органа. Стоит описать проблему, которая возникла, и дополнительно предоставить фото или чек. В случае выявления нарушений органы могут или запретить продажу, или оштрафовать производителя.

