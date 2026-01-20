Що відомо про небезпечні товари?
Потенційно небезпечні товари вилучали ще на етапі їх ввезення в Україну, повідомляє Держпродспоживслужба.
Ключові результати ринкового нагляду у 2025 році:
- 827 планових та 1027 позапланових перевірок нехарчової продукції;
- Понад 2 мільйона одиниць продукції виявлено з порушеннями встановлених вимог;
- Майже 8 500 рішень про вжиття обмежувальних заходів (вилучення, відкликання або усунення недоліків);
- Близько 55 мільйонів гривень штрафних санкцій, з яких понад 30 мільйонів уже сплатилидо державного бюджету.
Особливу увагу приділяли товарам, що можуть впливати на здоров’я: дитячим іграшкам, мийним засобам, електрообладнанню та обігрівачам, а також продукції, що відповідає вимогам екодизайну та енергоефективності.
Штрафи від Держпродспоживслужби для бізнесу та нововведення
В Україні запрацює система швидких повідомлень про небезпечні харчові продукти за прикладом європейської системи, що дозволить швидко вилучати небезпечні продукти з продажу та попереджати споживачів.
Держпродспоживслужба за дев'ять місяців 2025 року виявила 272 порушення законодавства у сфері реклами алкогольних напоїв і дотримання антитютюнових вимог. Бізнес оштрафовано на понад 3,6 мільйонів гривень за порушення, з яких 2,2 мільйона гривень сплачено добровільно.