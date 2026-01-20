Що відомо про небезпечні товари?

Потенційно небезпечні товари вилучали ще на етапі їх ввезення в Україну, повідомляє Держпродспоживслужба.

Дивіться також Продуктовий бізнес буде забезпечений світлом та формуватиме резерви харчів, – Свириденко

Ключові результати ринкового нагляду у 2025 році:

827 планових та 1027 позапланових перевірок нехарчової продукції;

Понад 2 мільйона одиниць продукції виявлено з порушеннями встановлених вимог;

Майже 8 500 рішень про вжиття обмежувальних заходів (вилучення, відкликання або усунення недоліків);

Близько 55 мільйонів гривень штрафних санкцій, з яких понад 30 мільйонів уже сплатилидо державного бюджету.

Особливу увагу приділяли товарам, що можуть впливати на здоров’я: дитячим іграшкам, мийним засобам, електрообладнанню та обігрівачам, а також продукції, що відповідає вимогам екодизайну та енергоефективності.

Штрафи від Держпродспоживслужби для бізнесу та нововведення