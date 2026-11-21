Кто на самом деле оплачивает ремонт и диагностику неисправного товара

Когда приобретенный гаджет или бытовой прибор неожиданно ломается, все расходы на восстановление его работоспособности ложатся на плечи производителя или продавца. В соответствии со статьей 8 Закона Украины "О защите прав потребителей", покупатель имеет безусловное право требовать бесплатного ремонта в течение всего гарантийного срока. Кроме того, первичная диагностика техники для выяснения причин дефекта также проводится полностью за счет сервиса, отмечают специалисты Госпродпотребслужбы.

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Если магазин отправляет вас напрямую к производителю или в авторизованную мастерскую, знайте: закон позволяет вам самостоятельно выбрать, к кому обратиться. Вы имеете полное право принести бракованный товар именно в точку продажи, где его покупали, и торговая сеть обязана принять его на обслуживание.

Кто возьмет на себя доставку тяжелых и крупногабаритных приборов

Транспортировка неисправного холодильника, стиральной или посудомоечной машины нередко становится отдельной статьей расходов, но платить за это покупатель не должен. Если техника весит более 5 килограммов или относится к категории крупногабаритной, ее доставку в сервисный центр и обратно обязан оплатить и организовать продавец или производитель.

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Специалисты настоятельно рекомендуют воздержаться от попыток самостоятельно отвезти тяжелую бытовую технику. Если во время перевозки собственным транспортом корпус получит вмятину или внутренние повреждения, сервисный центр будет иметь законное основание отказать в бесплатном обслуживании из-за нарушения правил транспортировки.

В какие сроки должны отремонтировать прибор и что положено за задержку

На устранение заводских дефектов закон отводит ровно 14 дней со дня обращения потребителя. Этот срок можно увеличить исключительно с вашего письменного согласия, поэтому внимательно читайте документы, которые дают на подпись.

За каждый день задержки сверх установленного двухнедельного срока сервисный центр или магазин обязаны выплатить неустойку в размере 1% от стоимости товара. Более того, сам гарантийный срок автоматически продлевается на весь период, пока техника находилась в мастерской. Если же восстановить устройство невозможно или экономически невыгодно, компания должна предложить аналогичную замену или полностью вернуть деньги.

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На время проведения ремонтных работ потребитель также имеет право требовать предоставления аналогичного товара из обменного фонда. Продавцы обязаны формировать такой фонд для основных категорий техники и предоставлять устройство на замену с бесплатной доставкой.

Что нужно проверить в квитанции, чтобы не потерять гарантию

Оформляя передачу устройства на ремонт, сервис обязан выдать квитанцию с подробным описанием внешнего вида товара, указанием серийного номера, точной даты приема и описанием заявленного дефекта. Обратите внимание на текст, напечатанный мелким шрифтом: иногда мастерские вписывают скрытое согласие на увеличение срока ремонта в случае отсутствия запчастей, что лишает вас права на неустойку.

Когда устройство возвращают, обязательно проверьте его работоспособность в присутствии сотрудников сервиса. Вы потеряете право на бесплатный ремонт только в том случае, если поломка произошла по вашей вине – из-за ударов, попадания влаги, нарушения правил эксплуатации или сорванных пломб производителя.

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Какие нормативные акты регулируют эти правила

Обновленный механизм защиты покупателей действует в соответствии с Порядком гарантийного ремонта или замены технически сложных бытовых товаров, утвержденным постановлением правительства № 1251 от 28 ноября 2023 года. Этот нормативный акт окончательно заменил устаревший порядок 2002 года и ужесточил требования к сервисным центрам в отношении фиксации сроков и выдачи заменных устройств.

К слову, украинцы могут подавать жалобы на некачественный товар на продукцию или технику. Данные о нарушениях передаются в правоохранительные органы, таможенные службы, Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и другие государственные органы. Жалобы можно подавать по почте или онлайн через сайт соответствующего ведомства. Производителя некачественной продукции могут оштрафовать, а технику – изъять или запретить ее продажу.