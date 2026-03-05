Має бути не одна бодікамера: у Раді пропонують вести всебічний контроль за процесом мобілізації

Вважається, що однієї камери відеофіксації для групи оповіщення замало. А тому пропонується внести зміни, щоб військовослужбовці ТЦК і СП теж фіксували усі дії під час вручення повістки на камеру.

Що може змінитися в роботі ТЦК і СП?

У парламенті розглядають можливість, щоб кожен окремий службовець ТЦК мав бодікамеру, яка повинна працювати під час процедури оповіщення. Проте така норма давно законодавчо врахована. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Дивіться також СЗЧ буде ще більше, якщо цього не зробити: інтерв'ю Ігоря Луценка про мобілізацію, ТЦК і зарплати у ЗСУ

Так уповноважені представники ТЦК та СП або поліції мають вести відеозапис під час дій з оповіщення згідно з Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відеозапис дозволений під час пред'явлення та перевірки документів, вручення повісток чи інших процедур.

Записи зберігаються на спеціальному сховищі та доступні 30 днів. Відеофіксація починається з початку виконання представниками ТЦК та СП перевірки й не припиняються до її завершення, окрім моментів, коли в кадр може потрапити якийсь заборонений для зйомки об'єкт.

Важливо! Службовці ТЦК можуть бути покарані, якщо порушать правила використання технічних засобів фіксації. За е вони несуть дисциплінарну відповідальність.

Як пише видання "Експерт", примусова фіксація заходів оповіщення може припинити конфлікти та зловживання груп на вулицях.

Нині система розподіляє камери для працівників ТЦК і поліції, враховуючи навантаження. Але зміни полягають в тому, щоб кожен з членів групи мав бодікамеру для уникнення "сліпих зон", через які неможливо зафіксувати частину порушень.

Народна депутатка Юлія Яцик пропонує постійну фіксацію роботи ТЦУ, щоб було можливо встановити істину в резонансних справах і конфліктах з цивільними.

Тобто військовослужбовці ТЦК просто фізично не мають камер для кожного. Але тиск з боку громадськості й Тимчасової слідчої комісії зростає, тому це питання хочуть ще більше унормувати.

Чи можуть цивільні знімати процес вручення повістки?