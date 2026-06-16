Великі зарплати й серйозні завдання: в Україні вперше можуть створити Кіберсили ЗСУ

В Україні готують закон про створення окремого роду у війську – Кіберсили ЗСУ. Проєкт уже підготовлений до розгляду у другому читанні й націлений не лише на захист держави, а й на розвиток власні спроможності для активних дій у кіберпросторі.

В Україні можуть з'явитися бійці Кіберсил ЗСУ

Збройні Сили України можуть поповнити кіберфахівці, які проводитимуть військові операції задля захисту інформаційних систем, протидії кібератакам та посиленню обороноздатності держави в цифровому середовищі. Як зазначають у Раді, в умовах сучасної війни та частих кіберзагроз важливу роль грають власні спроможності для активної протидії ворогу. Саме для цього до голосування готується законопроєкт №12349.

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Якщо проєкт ухвалять, то людей, які займатимуться кібербезпекою війська, мають забезпечити сучасними технологіями та необхідними ресурсами.

Автори законопроєкту наголошують, що створення Кіберсил потрібне також для адаптації українського законодавства до стандартів НАТО. Адже кіберпростір теж вважається сферою, де ворог може вести свої бойові операції. Зокрема через кібератаки агресор може впливати на технології війська, державні системи, отримувати секретні дані тощо.

Тому окремі військові будуть відповідати за кібероборону держави, захист суверенітету та територіальної цілісності України в кіберпросторі. Головним завданням буде кіберстримування, здобуття військової переваги над противником.

Під керівництвом командирів бійці Кіберсил ЗСУ зможуть готувати операції проти ворога у мережевому просторі, а також робити все необхідне для захисту систем електронних комунікацій та систем управління технологічними процесами в оборонній сфері.

Передбачається, що українські Кіберсили співпрацюватимуть з НАТО, міжнародними організаціями та державами-партнерами задля оборони кіберпростору під час війни з Росією.

Окремим завданням військових буде проведення спеціальної розвідки та заходів, що надалі може знадобитися для кібероперацій.

Допомагати бійцям Кіберсил ЗСУ зможуть ІТ-компанії, волонтерські організації, громадські об'єднання та інші суб’єкти.

Окремо проєкт пропонує залучити державний сектор безпеки та оборони, правоохоронців, розвідувальні структури та інші профільні органи до нової національної системи кібероборони.

Якою буде структура Кіберсил?

Головним у Кіберсилах ЗСУ стане орган військового управління, в підпорядкуванні якого будуть окремі військові частини та підрозділи. Крім того, майбутніх бійців навчатимуть у військово-навчальних та наукових закладах.

Також буде тривати робота в спеціальній дослідницькій інфраструктурі кібероборони. У державі мають створити лабораторії та полігони, де фахівці зможуть виявляти та аналізувати шкідливе програмне забезпечення. окремо працюватимуть майданчики для дослідження кібератак і проведення науково-технічних розробок.

Для поповнення війська також пропонується створити військовий резерв Кіберсил, куди залучатимуть людей, обізнаних з роботою й захистом кіберпростору. Вони будуть проходити професійний відбір і в разі потреби можуть бути залучені до виконання завдань під час війни та після її завершення.

Цікаво! Працювати в резерві Кіберсил люди зможуть із будь-якої точки світу, якщо для цього є технічні можливості та наказ командування.

Службовці Кіберсил, які проводять планування, координацію та реалізацію завдань кібероборони будуть отримувати 1,8 від посадових окладів бійців ЗСУ на відповідних посадах. Тобто командир підрозділу матиме грошове забезпечення за коефіцієнтом 1,8 від зарплати такого ж командира, наприклад, в частині Сухопутних військ.

Також бійцям запропонують одноразові додаткові винагороди за успішні кібероперації. За кібероперації стратегічного рівня щодо запобігання російської агресії оплата сягатиме одного мільйона 331 тисячі гривень. Для кібероперацій стратегічного та оперативного рівнів по військових цілях противника та на підтримку держав-союзників України одноразова виплата складатиме 332,8 тисячі гривень.

Якщо командир Кіберсил вирішить когось нагородити, то така виплата встановлена в розмірі 25 прожиткових мінімумів, або 83,2 тисячі гривень у 2026 році.

Оновлення контрактної служби в армії: як реформу оцінюють військові

У межах армійської реформи для військових планують запровадити нові контракти зі строком від 6 до 24 місяців та суттєво оновити систему виплат. Для піхотинців, які виконують бойові завдання на передовій, середня виплата може становити близько 300 тисяч гривень на місяць, а максимальна – до 460 тисяч гривень. Також контракти передбачатимуть гарантовану відстрочку після завершення служби та додаткові бойові винагороди.

Зміни вже коментують військовослужбовці, які загалом позитивно сприймають появу чітких строків служби та зрозумілих умов контрактів. За їхніми словами, це робить службу більш передбачуваною. Водночас частина бійців наголошує, що реформа має врахувати інтереси тих, хто воює з 2022 року, зокрема в питаннях демобілізації та справедливих умов звільнення зі служби. Серед основних очікувань військові озвучили не лише підвищення виплат, а й реальні механізми ротації та відпочинку після тривалого перебування на фронті.