Про це заступник міністра оборони Мстислав Банік розповів на брифінгу, інформує 24 Канал.

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Як відбуватиметься переведення?

Планується, що нова процедура переведення у Силах оборони дозволить військовослужбовцям один раз протягом року перевестись у межах однієї ділянки фронту. При цьому переведення не мало б впливати на боєздатність бригади чи батальйону.

Йдеться про можливість перейти на різнозначну посаду, наприклад у сусідню бригаду. Такий механізм розробляють для тих, хто не поладив із побратимами чи командуванням у своєму підрозділі, мав труднощі із ними або кого не влаштовує забезпечення чи нинішня посада.

Нам це дозволяє зберегти людей у війську і зробити певну превенцію того, щоб люди не йшли в СЗЧ, не знайшовши порозуміння в бригаді. Водночас це дозволяє зберегти людям себе і змінити умови, в яких вони служать, і тих командирів, з якими вони служать пліч-о-пліч,

– пояснив Мстислав Банік.

За словами заступника міністра, переведення відбуватиметься швидко через застосунок Армія+. Запуск очікується найближчим часом.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли детальніше про реформу армії, зокрема представивши три типи контрактів. Усі вони передбачають відстрочку щонайменше на 6 місяців після завершення служби.

Також військовослужбовцям як в тилу, так і на передовій планують підвищити зарплату та додаткові виплати. Максимальне грошове забезпечення за піхотно-штурмовим контрактом може сягати 460 гривень.