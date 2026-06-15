Деталі повідомив заступник міністра оборони Мстислав Банік під час брифінгу, повідомляє 24 Канал.

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Що в Міноборони розповіли про звільнення військових?

У Міноборони повідомили, що за ініціативою президента Зеленського до кінця 2026 року почнеться звільнення військових зі служби. Це насамперед стосується тих, хто найдовше пробув в армії та на передовій.

Ті, хто воює найдовше, ті, хто в армії провів найбільший час, для того, щоб ці люди також розуміли, що вони вже виконали свій обов'язок в цій війні, і вони можуть їхати додому, проводити час зі своїми родинами,

– заявили в Міноборони.

Також у Міністерстві оборони наголосили, що наразі найважливіша мета – це показати військовослужбовцям, що держава піклується про них, дає чіткі терміни служби та грошове забезпечення.

Що ще відомо про трансформацію Сил оборони?

Міноборони оголосило масштабну трансформацію військової служби, яка передбачає нові контракти з чіткими термінами, збільшені виплати та гарантії відстрочки після завершення служби.

Реформа також змінює систему переведень, повернення зі СЗЧ та цифрове управління військовими процесами.

Передбачено три типи контрактів – піхотно-штурмовий, бойовий і базовий. Усі вони мають чіткі терміни служби, справедливу систему оплати та можливість отримати відстрочку після завершення.