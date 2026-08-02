Не кожен шлюб є законним: хто ризикує втратити статус дружини й чоловіка

Якщо шлюб укладений з порушенням сімейного законодавства, то суд може визнати його недійсним. У деяких випадках припинити дію актового запису про шлюб може сам орган державної реєстрації.

У законі є підстави, коли шлюб не можна визнавати дійсним

Укладення шлюбу в Україні відбувається за правилами та не може визнаватися у випадках вже наявного шлюбу в заявників, або незгоди когось з партнерів. Про ці та інші підстави, коли шлюб скасують через порушення норм сімейного законодавства, розповіли в Міністерстві юстиції України.

Перший варіант, коли шлюб визнається недійсним навіть без рішення суду – це випадки, коли хтось із партнерів уже має "штамп у паспорті". Такий шлюб можливий, якщо дія попереднього актового запису буде скасована. Тоді одразу ж пара зможе створити сім'ю цілком законно.

Інший випадок – це зареєстрований шлюб між особами, які є родичами прямої лінії споріднення, а також між рідними братом і сестрою. В Україні заборонені такі союзи. Також не можна одружуватися з недієздатною людиною.

Також шлюб може визнати недійсним суд. До судової влади звертаються у випадках, коли жінка або чоловік не давали своєї згоди на шлюб, але його зареєстрували.

Згода особи не вважається вільною, зокрема, тоді, коли в момент реєстрації шлюбу вона страждала тяжким психічним розладом, перебувала у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, в результаті чого не усвідомлювала сповна значення своїх дій і (або) не могла керувати ними, або якщо шлюб було зареєстровано в результаті фізичного чи психічного насильства,

– пояснили експерти.

Суд також може вирішити, що шлюб незаконний, коли він зареєстрований між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною з порушенням вимог, або ж між родичами другого й наступних ступенів спорідненості.

Недійсність шлюбу доводиться й у випадках, коли його укладено з особою, яка приховала свою тяжку хворобу або таке захворювання, що може бути небезпечним для другого з подружжя або їхніх дітей.

Якщо особа не досягла шлюбного віку, але вже одружилася, то суд теж може скасувати такий шлюб.

Загалом суд бере до уваги:

можливе порушення прав та інтересів людей;

тривалість спільного проживання;

те, якими були їхні стосунки;

інші обставини, що мають значення.

Важливо, що суддя не має права розірвати шлюб, якщо дружина вагітна, або якщо в пари вже є діти.

Аби визнати актовий запис недійсним, заяву до суду може подати дружина або чоловік; їхні батьки чи опікуни; прокурор; орган опіки та піклування; інші особи, якщо цим шлюбом були порушені їхні права.

Чи зберігаються між партнерами права й обов'язки подружжя

Скасування дійсності шлюбу дозволяє обом партнерам не мати прав і обов'язків подружжя. Проте майно, яке пара набула за час проживання "у шлюбі" згідно з законом належить їм на праві спільної часткової власності. Розмір часток кожного з них визначається відповідно до їхньої участі у придбанні цього майна своєю працею та коштами.

Нагадаємо, що фіктивний шлюб теж вважається недійсним, якщо його уклали без наміру створення сім'ї та набуття прав і обов'язків подружжя. Скасувати його можна за рішенням суду.

Цікаво, що проєкт майбутнього Цивільного кодексу передбачає автоматичне анулювання шлюбу у разі зміни статі одного з партнерів без звернення до суду.