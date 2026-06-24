Маніпуляція "коханням": як шахраї використовують самотніх людей для викрадення грошей

Так зване романтичне шахрайство поширене в різних країнах. Так, нещодавно стало відомо про випадок іспанки, яка нібито познайомилася з американським солдатом. Між ними з'явилася романтика на відстані, чолвік обіцяв приїхати в Іспанію, а жінка навіть купила обручки. Але "солдат" почав її дурити й син жінки зрозумів, що він скоро проситиме гроші.

Кількість історій про "кохання" заради грошей дедалі більшає

Ця історія показова й говорить про велику проблему щодо самотності й користування становищем одиноких людей. Так, у Великій Британії стало на третину більше випадків романтичного шахрайства за рік. Про це повідомляє журнал The Economist.

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Нерідко жінок дурять безробітні молоді хлопці з бідних районів, які використовують для свого шахрайства готові шаблони. Шахраї фактично маніпулюють самотніми людьми завдяки регулярним повідомленням, увазі та проявам так званих почуттів.

В Україні теж є випадки "любовного шахрайства"

24 Канал вирішив дізнатися, чи поширена практика з обманом під виглядом кохання в Україні. Як з'ясувалося, варіантів таких схем наші земляки вигадали кілька. Базуються вони на психологічних маніпуляціях та соціальній інженерії. Про це розповів директор Адвокатського бюро й адвокат Денис Голобородько.

Класичний скам в Україні – це так званий Військовий або лікар. За словами адвоката шахрай одразу видає себе за успішного військового у зоні конфлікту чи лікаря у гуманітарній місії тощо. Він кілька тижнів палко спілкується з "жертвою", а далі заявляє про "форс-мажор". Мовляв, застрягла на митниці коштовна посилка з подарунком, потрібна термінова операція дитині чи з'явилася потреба оплатити контракт для виїзду з гарячої точки.

Пастка полягає в тому, що "жертву" просять переказати гроші.

Інша схема дещо простіша. Як розповідає Голобородько, інтернет-знайомий нібито проживає в іншому місті України або за кордоном, але пропонує зустрітися. Але при цьому в "коханця" раптово виникають фінансові труднощі, й він просить скинути гроші на квиток на потяг чи літак, паливо чи оформлення документів для виїзду. Коли шахрай отримав гроші – його акаунт одразу видаляється.

Ще одна історія, про яку розповів адвокат, – це "Квиток на побачення". Жертвою такої схеми часто стають чоловіки. Їх знаходять у додатках для знайомств, тобто в Tinder, Badoo, Telegram-ботах тощо, й далі маніпулюють.

Така шахрайська схема полягає в тому, що дівчина пропонує піти на перше побачення у приватний кінотеатр чи на виставу й скидає посилання для онлайн-купівлі квитків. Але насправді "жертва" переходить не на ресурс із квитками, а на фішинговий сайт. Таким чином довірлива особа легко втрачає гроші.

Схема про "Успішного інвестора", крипторомантика або "Pig Butchering" полягає в тому, що співрозмовник демонструє розкішне життя та нібито випадково згадує про свій легкий заробіток. Він пропонує вкласти свої гроші в криптовалюту або акції через нібито "перевірену платформу".

Денис Голобородько Директор АБ "Дениса Голобородька", адвокат Спочатку жертва бачить фейковий прибуток у додатку, але при спробі вивести кошти з неї вимагають величезні комісії та податки, аж поки гроші не закінчаться зовсім. Пастка в тому, що жертву затягують на шахрайські криптоплатформи або псевдобіржі, де гроші зникають назавжди.

Експерт додає, що якщо людина вже підозрює, що її хочуть надурити, вона має зателефонувати на гарячу лінію або звернутися через мобільний застосунок банку, з картки якого здійснювали переказ. Людині варто повідомити про шахрайство й просити про блокування транзакції, якщо вона ще в обробці. Також можна спробувати заблокувати саму картку, якщо її дані було введено на підозрілому сайті.

Адвокат Голобородько також радить зберігати докази й не видаляти листування з імовірним шахраєм. Можна зробити скриншоти його профілю, повідомлень, обіцянок, номерів карток, посилань на сайти та чеків про оплату.

Варто подати заяву до Департаменту кіберполіції Нацполіції України: оформити електронну заяву на офіційному сайті Департаменту кіберполіції Нацполіції України або звернутися до найближчого відділення поліції із заявою про злочин за статтею 190 Кримінального кодексу. Або ж можна зателефонувати на гарячу лінію Нацполіції України за номером 112 й обов’язково зазначити усі збережені реквізити шахраїв,

– розповів експерт.

Різниця між "любовним" та звичайним шахрайством

Денис Голобородько пояснює, що будь-яке виманювання грошей через Інтернет підпадає під статтю 190 КК України, яка визначає покарання за шахрайство. А якщо воно вчинене за допомогою комп’ютерних систем чи фішингу, то вже кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Специфічними в такому випадку є специфіка обману, тривалість злочину й складність доведення шахрайства.

Якщо у звичайному шахрайстві об’єктом маніпуляції є товар чи послуга, то в романтичному – емоційна залежність та штучно створена довіра. Звичайний скам є швидким, а романтичне шахрайство може тривати місяцями. Зловмисники детально вивчають психотип жертви та виманюють гроші порціями, що часто збільшує суму збитків у десятки разів,

– пояснив адвокат.

За словами експерта, шахраї в інтернеті часто маніпулюють формулюваннями. Гроші від "жертви" вони приймають як допомогу чи позику. Захисники скамера можуть наголошувати на тому, що гроші "жертва" перераховувала добровільно як подарунок у межах особистих стосунків. А тому стає складніше довести умисний обман.

Проте в суді вирішальними можуть стати системність дій, тобто кілька аналогічних епізодів з іншими жертвами.

Як висновок адвокат Голобородько наголосив, що "любовне шахрайство" – це небезпечний вид кіберзлочину, який базується на жорстокій психологічній маніпуляції почуттями та емоційній залежності жертви.

Шахраї виманюють гроші через соцмережі

Шахраї в інтернеті активно використовують соціальні мережі для виманювання грошей, діючи через емоційний тиск і маніпуляції. Вони створюють фейкові акаунти та вигадують історії про хвороби, аварії або термінову потребу в допомозі, щоб викликати довіру та співчуття у жертв.

Найчастіше такі схеми спрямовані на військових та вразливих користувачів, які можуть швидко погодитися на переказ коштів. Правоохоронці зазначають, що зловмисники часто маскуються під знайомих або навіть «коханих» людей, поступово втираючись у довіру.

У реальних кейсах фіксувалися випадки, коли через фейкові профілі шахраї отримували сотні тисяч гривень, після чого знімали кошти готівкою або перекидали на інші рахунки. Кіберполіція наголошує, що подібні схеми залишаються одними з найпоширеніших в Україні.