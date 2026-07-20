Зеленський підписав новий закон про органічні продукти: що зміниться для покупців і виробників

Ринок органічної продукції в Україні згідно з новим законом упорядкують подібно до європейських стандартів. Планують також забезпечити його прозорість і зрозумілість для відповідача. Президент підписав відповідний указ.

Основні положення закону №4921-IX

Володимир Зеленський підписав закон, який закріплює державне регулювання органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Він встановлює уніфіковані вимоги до виробництва, вирощування та маркування продуктів. Про це пишуть в Апараті Верховної Ради.

Новий закон, який раніше ухвалили народні депутати, повинен забезпечити достовірність інформації для споживача. Тобто людин має бачити, що продукт на 100% відповідає тому, що написано у фактичних характеристиках.

Закон запроваджує єдині, прозорі та зрозумілі правила виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Вони будуть фактично такими, як в Європейському Союзі.

До того ж законодавці удосконалили систему державного контролю щодо органічного виробництва. Це має зменшити випадки недобросовісного маркування продукції.

Новий закон також пропонує стимулювати розвиток аграрного сектору та сільських територій шляхом незалежності виробництва від якихось ризиків, підвищення доданої вартості продукції та створення нових робочих місць. Із часом може з'явитися більше роботи для громадян у сфері виробництва, перероблення та логістики органічної продукції.

Ще однією нормою є сприяння переходу до сталого розвитку сільського господарства відповідно до цілей Європейського зеленого курсу.

Це, своєю чергою, сприятиме адаптації до змін клімату, збереженню біорізноманіття та покращенню стану довкілля,

– уточнюють законодавці.

Реалізація Закону сприятиме виходу української органічної продукції на міжнародні ринки, залученню інвестицій у розвиток органічного виробництва та підвищенню конкурентоспроможності українських виробників на ринках Європейського Союзу і світу. Це також зміцнить позиції України як надійного партнера на міжнародних аграрних ринках.

Нагадаємо, що органічне сільське господарство – це система виробництва, яка ґрунтується на природних процесах і мінімізує використання зовнішніх ресурсів. Аграрії використовують методи, що допомагають зберігати родючість ґрунту, контролювати шкідників і підтримувати природний баланс екосистеми.

Органічне сільське господарство може розвиватися за трьома напрямами:

орієнтир на споживачів і ринок через сертифікацію продукції;

надання екологічних послуг за підтримки держави або існувати як ініціатива самих фермерів;

зменшення залежності від хімічних засобів.

При цьому не вся органічна продукція є сертифікованою, хоча й може вироблятися за відповідними принципами.