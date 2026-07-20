Основные положения закона № 4921-IX

Владимир Зеленский подписал закон, закрепляющий государственное регулирование органического производства, оборота и маркировки органической продукции. Он устанавливает унифицированные требования к производству, выращиванию и маркировке продуктов. Об этом сообщают в Аппарате Верховной Рады.

Новый закон, ранее принятый народными депутатами, должен обеспечить достоверность информации для потребителя. То есть человек должен видеть, что продукт на 100% соответствует тому, что указано в фактических характеристиках.

Закон вводит единые, прозрачные и понятные правила производства, оборота и маркировки органической продукции. Они будут фактически такими же, как в Европейском Союзе.

Кроме того, законодатели усовершенствовали систему государственного контроля за органическим производством. Это должно сократить количество случаев недобросовестной маркировки продукции.

Новый закон также предусматривает стимулирование развития аграрного сектора и сельских территорий путем обеспечения независимости производства от каких-либо рисков, повышения добавленной стоимости продукции и создания новых рабочих мест. Со временем может появиться больше рабочих мест для граждан в сфере производства, переработки и логистики органической продукции.

Еще одной нормой является содействие переходу к устойчивому развитию сельского хозяйства в соответствии с целями Европейского зеленого курса.

Это, в свою очередь, будет способствовать адаптации к изменению климата, сохранению биоразнообразия и улучшению состояния окружающей среды,

– уточняют законодатели.

Реализация закона будет способствовать выходу украинской органической продукции на международные рынки, привлечению инвестиций в развитие органического производства и повышению конкурентоспособности украинских производителей на рынках Европейского Союза и мира. Это также укрепит позиции Украины как надежного партнера на международных аграрных рынках.

Напомним, что органическое сельское хозяйство – это система производства, основанная на природных процессах и минимизирующая использование внешних ресурсов. Аграрии применяют методы, помогающие сохранять плодородие почвы, контролировать вредителей и поддерживать естественный баланс экосистемы.

Органическое сельское хозяйство может развиваться по трем направлениям:

ориентация на потребителей и рынок посредством сертификации продукции;

предоставление экологических услуг при поддержке государства или существование в качестве инициативы самих фермеров;

снижение зависимости от химических средств.

При этом не вся органическая продукция является сертифицированной, хотя и может производиться в соответствии с соответствующими принципами.