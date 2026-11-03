176 послуг в одному чаті: Мін'юст запустив для користувачів ШІ-асистентку "Лекса"

Міністерство юстиції України запустило на своєму сайті штучний інтелект-асистентку "Лекса", яка надає покрокові роз'яснення щодо великої кількості державних послуг. Сервіс покликаний спростити громадянам пошук потрібних документів і реєстрів для оформлення майна, спадщини чи реєстрації актів цивільного стану без черг і звернень до операторів.

Чіткі межі та безпека даних

ШІ-помічниця "Лекса" допомагає швидко розібратися в оформленні спадщини чи майнових прав, зміні імені, реєстрації шлюбу, народження або діях щодо бізнесу, надаючи перелік необхідних документів і посилання на реєстри. Новий цифровий інструмент на сайті Міністерства юстиції від 3 листопада доступний усім громадянам. Про це повідомили у відомстві.

Як зазначають розробники, сервіс спирається суто на верифіковану експертами Мін'юсту нормативну базу. Проте ШІ-модель не може повністю замінити юриста. Система не надає індивідуальних правових висновків, не оцінює конкретні судові суперечки та не збирає жодних персональних даних відвідувачів.

Заступниця міністра юстиції Ольга Рябуха розповіла, що ШІ-асистентку розробила спеціально визначена команда, а шлях її впровадження пройшов кілька етапів.

Вдячна усім командам, які працювали над проєктом. Це ще один доказ того, що ефективне партнерство держави та бізнесу дає якісні й позитивні зміни для кожного українця,

– зазначила посадовиця.

У міністерстві кажуть, що завдяки помічниці на основі штучного інтелекту українці можуть за лічені хвилини отримати алгоритм дій без витрат на первинні консультації та тривалого пошуку бланків у нормативних актах.

Автоматизація рутини та безкоштовна розробка

Впровадження алгоритмів суттєво розвантажує операторів гарячих ліній, адже штучний інтелект перебирає на себе найпростіші рутинні запитання. Про основну користь моделі розповів генеральний директор директорату цифрового розвитку Мін'юсту Єгор Разогрєєв.

Це дозволяє швидше відповідати на поширені запитання та водночас вивільняє час фахівців для складніших запитів. Окрему увагу ми приділили захисту даних і безпеці взаємодії користувачів із системою,

– говорить Разогрєєв.

Зазначимо, що розробкою "Лекси" займався український стартап OBRIY.ai у межах інноваційної програми GovTech Lab Ukraine від GGTC Kyiv без витрачання бюджетних коштів. Співзасновник та CEO OBRIY.ai В'ячеслав Шестаковський коментує, що завданням було зробити так, щоб асистент працював з актуальною та перевіреною інформацією, правильно визначав суть запиту й знаходив дані.

У GGTC Kyiv підкреслили, що цей кейс є наочним прикладом практичної взаємодії держави й бізнесу, що дозволяє швидко перетворювати запити держструктур на дієві технологічні продукти для людей.

Нагадаємо, ще у квітні штучний інтелект в Україні запровадили для аналізу урядових постанов, щоб підвищити їхню прозорість та ефективність. Модель лише надає аналітичну підтримку посадовцям, тоді як остаточне рішення залишається за людиною.

Майже одночасно з цим Міністерство цифрової трансформації розробило застосунок Legal Mind, що дозволив українцям генерувати юридичні документи онлайн.