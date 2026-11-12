В Україні може стати більше укриттів: Верховна Рада звернулася до міжнародних партнерів

Народні депутати ухвалили Звернення до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та міжнародних парламентських асамблей про необхідність посилення захисту населення України. У документі йдеться про приєднання до започаткованої у 2025 році Коаліції укриттів цивільного захисту.

Верховна Рада закликала партнерів приєднатися до розбудови фонду захисних споруд цивільного захисту в Україні

На засіданні Ради 12 листопада парламентарі підтримали проєкт Постанови про звернення до міжнародних урядів та різних організацій задля розвитку сучасної, доступної та безпечної мережі захисних споруд цивільного захисту. Уточнюється, що наявність таких сховищ є обов'язковою складовою захисту людей під час російської агресії разом з посиленням спроможностей протиповітряної оборони. Про це повідомляє 24 Канал.

Постанову про звернення до партнерів підтримали 243 народні депутати.

Що передбачає Коаліція укриттів цивільного захисту для України

За допомогою згаданої Коаліції, яку за рішенням Верховної Ради може бути розширено, має відбуватися будівництво нових укриттів і модернізація наявних. Важливим також є залучення міжнародної підтримки та впровадження сучасних підходів і стандартів безпеки.

Окрему увагу у Зверненні приділено необхідності залучення міжнародної фінансової, технічної, інженерної, технологічної та науково-експертної підтримки для будівництва, реконструкції, модернізації та оснащення захисних споруд цивільного захисту,

– повідомили в Апараті парламенту.

Своїм рішенням Рада закликала збільшити міжнародну координацію у сфері захисту населення, зокрема через спільні проєкти, обмін досвідом та розвиток партнерства.

У майбутньому це може допомогти Україні розвинути сучасну та високотехнологічну систему цивільного захисту. Крім того, таким шляхом хочуть посилити стійкість українського суспільства та мінімізувати втрати через бойові дії серед цивільних.

Нагадаємо, це вже не перше рішення влади щодо забезпечення населення захисними спорудами. Раніше Рада проголосувала за закон №4778-IX щодо створення укриттів у всіх нових житлових та інфраструктурних об'єктах.

Документ регулює створення спеціальних об’єктів для кількох екстрених служб і деталізує повноваження органів влади у цивільному захисті.