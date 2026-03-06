Про що йдеться в законі про укриття №4778-IX?

Закон №4778-IX затверджується вдосконалення цивільного захисту. Так у всіх нових житлових та інфраструктурних об’єктах будуть обов'язково створюватися укриття. Документ вже підписав президент Володимир Зеленський, передає Верховна Рада.

В Україні запроваджується мережа сучасних центрів безпеки. Законопроєкт 13454 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків, формування фонду захисних споруд цивільного захисту, створення класів та центрів безпеки" у Раді підтримав 231 депутат.

Крім обов'язкових укриттів у новобудовах, створення бомбосховищ і модульних укриттів, документ регулює створення спеціальних об’єктів, де розміщуватимуться кілька екстрених служб. Вони об'єднуватимуть пожежне депо, пункт швидкої допомоги та поліцейську станцію.

Закон ухвалили, щоб створити правові засади для розбудови мережі центрів та класів безпеки. Також тепер законно формуватиметься фонд захисних споруд цивільного захисту, який інтегруватиметься до містобудівної документації на всіх рівнях.

Також уточнюються повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сферах цивільного захисту та містобудування.

Облік атестованих аварійно-рятувальних служб та пожежно-рятувальних підрозділів планується цифрувати.

Варто зазначити! Закон зобов'язує Кабмін протягом 6 місяців з дня опублікування забезпечити прийняття та приведення нормативно-правових актів, необхідних для його реалізації.

