О чем говорится в законе об укрытии №4778-IX?

Закон №4778-IX утверждается совершенствование гражданской защиты. Так во всех новых жилых и инфраструктурных объектах будут обязательно создаваться укрытия. Документ уже подписал президент Владимир Зеленский, передает Верховная Рада.

В Украине вводится сеть современных центров безопасности. Законопроект 13454 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, формирования фонда защитных сооружений гражданской защиты, создания классов и центров безопасности" в Раде поддержал 231 депутат.

Кроме обязательных укрытий в новостройках, создание бомбоубежищ и модульных укрытий, документ регулирует создание специальных объектов, где будут размещаться несколько экстренных служб. Они будут объединять пожарное депо, пункт скорой помощи и полицейскую станцию.

Закон приняли, чтобы создать правовые основы для развития сети центров и классов безопасности. Также теперь законно будет формироваться фонд защитных сооружений гражданской защиты, который будет интегрироваться в градостроительную документацию на всех уровнях.

Также уточняются полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в сферах гражданской защиты и градостроительства.

Учет аттестованных аварийно-спасательных служб и пожарно-спасательных подразделений планируется оцифровать.

Стоит отметить! Закон обязывает Кабмин в течение 6 месяцев со дня опубликования обеспечить принятие и приведение нормативно-правовых актов, необходимых для его реализации.

Улучшение укрытий в Украине: последние новости